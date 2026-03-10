BRUTÁLNY ÚTOK na známeho herca má dohru: Polícia prišla s NOVÝMI zisteniami! Všetko je INAK

BRATISLAVA – Slovensko šokoval príbeh herca Ivana Kozáka (39), ktorý ešte v decembri 2025 tvrdil, že ho na vlakovej stanici v Žiline brutálne zmlátila skupina 12 až 13-ročných chlapcov a okradli ho o 350 eur a mobil. Polícia mu podľa jeho slov odmietla pomôcť. Po prešetrení všetkých kamerových záznamov prišla polícia s novými zisteniami a zdá sa, že to bolo celé úplne inak.
Kozák, známy aj zo šou Česko Slovensko má talent, hovoril, že išlo už o tretie napadnutie v predvianočnom období za sebou a každý raz utrpel otras mozgu. „Neviem prečo, zrejme mám pre niekoho príliš veľkú charizmu, ale už tretí rok po sebe ma v tomto predvianočnom období napadli a zmlátili,“ povedal pre týždenník Plus 7 dní.
Herec opisoval desivý moment: po návšteve pizzerie na stanici ho zrazu zozadu skolili na zem a silno udreli do hlavy. „Vyšiel som von a už som bol na zemi. Zakrvavený, s opuchnutou sánkou, bolesťami zubov, modrinami a problémami s ľavým okom, som okamžite volal bezpečnostnú službu, aby privolali políciu. No hliadka sa ku mne správala ako k bezdomovcovi a odmietla lokalizovať mobil či pomôcť vypátrať zlodejov,“ tvrdil Kozák.
Jeho vyjadrenia vyvolali rozhorčenie verejnosti a polícia zareagovala internou kontrolou postupu hliadky. Žilinská polícia vtedy uviedla, že preveruje všetky okolnosti incidentu a realizuje potrebné úkony na objasnenie prípadu. Dnes už je všetko jasné! Krajské riaditeľstvo PZ Žilina zverejnilo výsledky prešetrenia celej medializovanej udalosti. „Vyhodnotením všetkých dostupných kamerových záznamov sa nepotvrdili informácie o napadnutí osoby mladými ľuďmi, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach. Dotknutá osoba nereagovala na opakované telefonické ani písomné predvolania doručené na adresu jej pobytu.“
Napriek nespolupráci dotknutej osoby polícia pokračovala v objasňovaní prípadu. „Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo objasňovanie ukončené, pričom nebolo zistené protiprávne konanie. Súbežne nariadená kontrola postupu zasahujúcich policajtov neodhalila žiadne pochybenia,“ uviedla žilinská polícia.
Zatiaľ čo verejnosť bola v decembri v šoku z brutálneho útoku, nové zistenia naznačujú, že realita môže byť úplne iná. Kozák sa k aktuálnym výsledkom ešte oficiálne nevyjadril, no incident už teraz vyvoláva otázky o dôveryhodnosti prvotných informácií, ktoré herec opisoval.