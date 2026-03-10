Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!

Stephen Hawking Zobraziť galériu (2)
Stephen Hawking (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

CAMBRIDGE – Dnes ide o jednu z najznámejších myšlienok modernej fyziky, no keď ju Stephen Hawking predstavil svetu, spôsobila vedeckú revolúciu. V marci 1974 publikoval v časopise Nature krátky, necelé dve strany dlhý článok s názvom Black hole explosions? – a úplne zmenil predstavu o tom, ako fungujú čierne diery.

Dovtedy vedci vychádzali z teórie relativity Albert Einstein, podľa ktorej je čierna diera taká gravitačne silná, že z nej nemôže uniknúť nič – ani svetlo. Predpokladalo sa preto, že tieto objekty môžu iba rásť, keď pohlcujú okolitú hmotu alebo sa zrážajú s inými čiernymi dierami. Hawking však spojil tri základné piliere modernej fyziky – kvantovú mechaniku, termodynamiku a Einsteinovu gravitáciu – a ukázal, že čierne diery v skutočnosti vyžarujú malé množstvo tepla. Tento jav dnes poznáme ako Hawkingovo žiarenie.

čierna diera
Zobraziť galériu (2)
čierna diera  (Zdroj: Getty Images / Elen11 / NASA)

Čierna diera postupne stráca hmotnosť

Podľa tejto teórie vznikajú pri horizonte udalostí páry kvantových častíc, informuje portál LiveScience. Jedna z nich môže spadnúť do čiernej diery, zatiaľ čo druhá unikne do vesmíru a odnesie so sebou malé množstvo energie. V dôsledku toho čierna diera postupne stráca hmotnosť – a veľmi pomaly sa „vyparuje“. Pri veľkých čiernych dierach je tento proces extrémne pomalý. Napríklad objekt s hmotnosťou podobnou Slnku by sa vyparoval oveľa dlhšie, než je súčasný vek vesmíru. Hawking však zároveň predpokladal, že malé tzv. primordiálne čierne diery vzniknuté krátko po veľkom tresku by mohli skončiť dramatickým výbuchom.

Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo Prečítajte si tiež

Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo

Jeho práca zároveň otvorila jeden z najväčších problémov modernej fyziky – takzvaný paradox informácie v čiernych dierach. Ak sa čierna diera vyparí, mohli by sa stratiť informácie o všetkom, čo do nej spadlo. To by však odporovalo základným princípom kvantovej mechaniky, podľa ktorých sa informácia nemôže zničiť.  Tento paradox zamestnával fyzikov celé desaťročia a dodnes patrí medzi najväčšie záhady vesmíru. Aj viac než 50 rokov po publikovaní krátkeho článku sa vedci snažia nájsť definitívne dôkazy Hawkingovho žiarenia a pochopiť, čo sa v skutočnosti deje na hranici čiernych dier.

Viac o téme: RevolúciaČierna dieraFyzikStephen Hawking
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vlastnej dcére sa nemôže
Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...
Zaujímavosti
Matka zostala v šoku:
Matka zostala v šoku: Jej 4-ročný syn začal kresliť detaily Titanicu a tvrdí, že v osudnú noc stál na palube!
Zaujímavosti
Lekári ostali v šoku:
Lekári ostali v šoku: Na dvere urgentu im zaklopal zúfalý kormorán, v zobáku im ukazoval TOTO!
Zaujímavosti
Hranolky a Cola na
Hranolky a Cola na bolesť hlavy? Lekár šokuje: Tento BIZARNÝ TRIK z internetu má vedecké vysvetlenie!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Prominenti
Prokurátor GP SR Peter Kysel a splnomocnenec poškodenej Roman Kvasnica o výsluchu Mariana Kočnera
Prokurátor GP SR Peter Kysel a splnomocnenec poškodenej Roman Kvasnica o výsluchu Mariana Kočnera
Správy
Advokát Marek Para o výsluchu jeho klienta Mariana Kočnera
Advokát Marek Para o výsluchu jeho klienta Mariana Kočnera
Správy

Domáce správy

Začína sa maturitný týždeň:
Začína sa maturitný týždeň: V utorok budú žiaci písať test a sloh zo slovenčiny
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Politológovia veštia osud SaS
Politológovia veštia osud SaS po kongrese: Nemilosrdný KONIEC Sulíka, nová éra a neistá budúcnosť Cigánikovej!
Domáce
Hromadné prepúšťanie v STVR: Už poslali zoznam ľudí, ktorí končia. Vieme, kedy to začne
Hromadné prepúšťanie v STVR: Už poslali zoznam ľudí, ktorí končia. Vieme, kedy to začne
Bratislava

Zahraničné

Brazílsky prezident Luiz
Hrozí útok? Brazílsky prezident Lula vyzval Ramaphosu na posilnenie spolupráce
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval
MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval s Putinom! Útok Moskvy si vyžiadal zranených
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trump otvorene: Vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí! Irán má iný názor
Zahraničné
Kamera zachytili moment, keď
Rusko je v šoku: VIDEO zachytilo, ako Putin kašle! Strach o jeho zdravie
Zahraničné

Prominenti

AI módna kritička Evelina
AI módna polícia: NUDNÁ Bardyho žena, známa Slovenka v PYŽAME a... TOTO vidíme stále!
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance 11
Porota Let's Dance rozhodla, teraz ste na rade vy: HLASUJTE Ktorý pár bol pre vás vrcholom večera?
Domáci prominenti
Neliečiteľná choroba českého herca:
Neliečiteľná choroba českého herca: Kolaps, tri mesiace na prístrojoch a... smrť!
Osobnosti
Let's Dance 11
Genzer v Let's Dance PERLIL: Pomýlil si Koleníka s Bardym a... TOTO už PREHNAL!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Stephen Hawking
Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!
Zaujímavosti
Vlastnej dcére sa nemôže
Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...
Zaujímavosti
Takto zistíte, že vám
Takto zistíte, že vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny
vysetrenie.sk
Matka zostala v šoku:
Matka zostala v šoku: Jej 4-ročný syn začal kresliť detaily Titanicu a tvrdí, že v osudnú noc stál na palube!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!

Šport

ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Môžeme byť na nich právom hrdí: Dvaja mladí slovenskí biatlonisti dosiahli parádne úspechy!
Môžeme byť na nich právom hrdí: Dvaja mladí slovenskí biatlonisti dosiahli parádne úspechy!
MS v biatlone
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
Lyžovanie

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Výber receptov

Technológie

Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Autá
Na Ukrajine sa objavila nová ruská raketa Izdeliye-30. Analýza trosiek ukazuje zbraň, ktorá môže zaplaviť oblohu lacnými útokmi
Na Ukrajine sa objavila nová ruská raketa Izdeliye-30. Analýza trosiek ukazuje zbraň, ktorá môže zaplaviť oblohu lacnými útokmi
Armádne technológie
Na Netflix potichu pribudli nové filmy a seriály. Medzi nimi ONE PIECE 2, film o Steveovi Jobsovi aj nový thriller
Na Netflix potichu pribudli nové filmy a seriály. Medzi nimi ONE PIECE 2, film o Steveovi Jobsovi aj nový thriller
Filmy a seriály
Z ikonického vrtuľníka Apache spravila americká armáda lovca dronov: Stačila munícia, ktorá sa rozptýli ako „vzdušná brokovnica“
Z ikonického vrtuľníka Apache spravila americká armáda lovca dronov: Stačila munícia, ktorá sa rozptýli ako „vzdušná brokovnica“
Armádne technológie

Bývanie

Rebríček kvality života odhaľuje, kde na Slovensku sa žije najlepšie. Toto je top 10 obcí a miest!
Rebríček kvality života odhaľuje, kde na Slovensku sa žije najlepšie. Toto je top 10 obcí a miest!
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa tuk drží práve na bruchu? Odborníci odhalili skutočný dôvod, ktorý nesúvisí len s jedlom
Chudnutie a diéty
Prečo sa tuk drží práve na bruchu? Odborníci odhalili skutočný dôvod, ktorý nesúvisí len s jedlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Politológovia veštia osud SaS
Domáce
Politológovia veštia osud SaS po kongrese: Nemilosrdný KONIEC Sulíka, nová éra a neistá budúcnosť Cigánikovej!
MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval s Putinom! Útok Moskvy si vyžiadal zranených
Donald Trump
Zahraničné
ONLINE Trump otvorene: Vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí! Irán má iný názor
Kamera zachytili moment, keď
Zahraničné
Rusko je v šoku: VIDEO zachytilo, ako Putin kašle! Strach o jeho zdravie

Ďalšie zo Zoznamu