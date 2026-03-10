Ficovi sa video z PUMPY vracia ako bumerang: Opozícia mu dala ochutnať vlastnú medicínu, pozrite na tú CENU!

BRATISLAVA - To, čo sa pred štyrmi rokmi odohralo na čerpacej stanici v hlavnom meste sa stalo úplne virálnym. Reč je o premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý vtedy ako opozičný líder kritizoval vládu, že nič nerobí s cenami drahého benzínu. Vtedy kritizoval vládu za príliš vysokú cenu 1.50 eur za liter klasického benzínu 95. Ako je to dnes? Nuž, terajší opoziční predstavitelia sa rozhodli Fica v tomto videu "vykúpať" po svojom a identickú pumpu navštívili rokmi aj oni. Lacnejšieho benzínu sa nedočkali. Skôr naopak.
"Dnes vám ukážeme, opäť, ako vláda Slovenskej republiky kašle na ľudí," začína Fico video z februára 2022. Dnešný premiér, vtedy ako líder opozičného Smeru-SD, kritizoval cenu 1,53 eur za liter pri benzíne 95. Fico v tom čase narážal na to, že v susednom Maďarsku alebo v Poľsku sa dalo natankovať lacnejšie.
Maďarsko v tom čase napríklad zastrešovalo ceny benzínu na jeden liter. Neskôr však u našich južných susedov došlo aj k uzávierke niektorých čerpacích staníc, aj v dôsledku nedostatku pohonných látok. Pred pumpami sa navyše tvorili veľké rady.
Počas krízy mali byť veľkým európskym tigrom: Maďari napokon trpia, nedostatok benzínu a zatvorené pumpy
"Slováci od dnes zaplatia pri natankovaní plnej nádrže o 20 eur viac, ako naši susedia v Poľsku, kde vláda nekompromisne bojuje so zdražovaním," posťažoval sa vtedy opozičník Fico.
Opozícia sa na túto pumpu vrátila, viackrát
V týchto dňoch je už situácia odlišná. A to aj tým, že pri vojenskom konflikte u vzdialených susedov na Blízkom východe, aj v dôsledku uzávierky a obmedzenia Hormuzského prielivu, dochádza k zdražovaniu pohonných hmôt. Ceny benzínu však ani niekoľko mesiacov a rokov pred vypuknutím tejto vojny neboli práve nízke. Boli minimálne rovnaké ako vo februári 2022 alebo vyššie.
Terajšiemu premiérovi sa už začala pripomínať opozícia. Najnovšie tak urobil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý bol tiež natankovať na tejto pumpe. "Sme presne na tej istej pumpe, kde Robert Fico pred štyrmi rokmi hromžil na vtedajšiu vládu," povedal vo videu Šimečka a pripomenul aktuálnu cenu 1,509 eur za liter toho istého benzínu.
Podobné video z tej istej pumpy už pred dvoma rokmi natočila aj šéfka Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová, ktorá ho začala rovnakými slovami, ako vo februári 2022 Fico. Tá sa opierala o cenu 1,63 eur za liter. Išlo o obdobie, kedy bola štvrtá Ficova vláda pri kormidle takmer polroka. "Robert Fico mal dva a pol roka, aby niečo robil s cenami benzínu a nafty, ako sľuboval pred voľbami," posťažovala sa Remišová v roku 2024.
Zhruba o dva mesiace neskôr navštívila pumpu vtedy ešte poslankyňa za KDH Martina Bajo Holečková (dnes už SaS, pozn. red.) a v apríli 2024 skritizovala cenu benzínu aj ona. "Robert Fico z opozície vehementne kritizoval, keď benzín stál 1,53 eur za liter a sľuboval, ako sa za jeho vlády cena zmení. Áno, zmenila sa. Stúpla o viac ako 15 centov. Namiesto bombastických riešení a znižovania cien benzínu, ktoré sľuboval Robert Fico, vláda mlčí a doteraz nič nepredstavila," posťažovala sa Bajo Holečková na cenu 1,70 eur za liter.
Asi v tom istom období sa pridal aj vtedajší europoslanec Peter Pollák za Hnutie Slovensko, ktorý vtedy netankoval za 121 eur, keďže tankoval 72 litrov. "Fico nás pred voľbami všetkých oklamal! Sľuboval lacné pohonné hmoty a kritizoval vládu Igora Matoviča. A výsledky, keď je premiér? Benzín je drahší!" ročuľoval sa vtedy Pollák.
Na pumpu sa vrátil v januári 2025 poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko. Ten začiatkom roka 2025 natankoval za 1,61 eur za liter. "Sám Robert Fico sa hádzal o zem, keď benzín stále 1,50 eur za liter a vyzýval vládu, aby cenu znížila," povedal vtedy vo videu Jakab. Cena paliva vtedy podľa neho vyskočila aj preto, lebo sa zaviedla nová 23-percentná daň. Práve ňou je podľa Jakaba tvorená cenotvorba pohonných hmôt.
Svoj záber z pumpy si neodpustil ani exminister zahraničných vecí a skúsený diplomat z radov PS Ivan Korčok. "Za dva a pol roka nedokázala vláda zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov, a tak dnes namiesto riešení počúvame len vyhrážky. Výsledok? Na konci dňa máme aj tak najdrahší benzín vo V4. Konečne v niečom vedieme," povzdychol si ironicky Korčok.