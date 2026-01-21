Boráros zostal na trojročnú dcérku SÁM: Vyznanie pre Moniku Jákliovú (†31) TRHÁ SRDCE...

Gábor Boráros venoval svojej zosnulej expartnerke a mame svojej dcérky krásne slová. (Zdroj: Instagram)
BRATISLAVA - Tragédia, ktorá zlomila srdcia, zasiahla rodinu aj blízkych. Monika Jákliová (†31) zomrela pri nehode a za sebou zanechala trojročnú dcérku Zoru. Hoci Monika a jej bývalý partner, známy MMA zápasník Gábor Boráros, už neboli spolu, mali podľa jej slov pekný kamarátsky vzťah a spájala ich predovšetkým láska k spoločnej dcérke.
Smrť mladej mamy je pre všetkých zdrojom nesmiernej bolesti, no pre Gábora je to osobná tragédia. On bude musieť Zorke vysvetliť, že jej maminka už nie je medzi nami. Sám zverejnil emotívne vyznania na Instagrame, kde sa lúčil s Monikou a zároveň posilňoval svoju rolu otca. Pri prvej fotografii, kde drží v náručí čerstvo narodenú Zorku, napísal: „Ďakujem ti, že si ma ňou obdarovala.“ Na druhej snímke, kde sú všetci traja spolu, dodal: „Budem na ňu dávať pozor, kým je svet svetom.“ A pri poslednej fotografii, kde Monika objíma Zorku, priznal: „Bude vedieť, ako ju mama ľúbila, zhora sleduje každý jej krok.“
Monika a Gábor sa rozišli už pred niekoľkými rokmi. Ich vzťah bol turbulentný, plný vzostupov a pádov, rozchod tajili takmer rok. Napriek tomu sa dokázali udržať v priateľskom vzťahu, čo Monika potvrdila aj na Instagrame koncom roka 2024, keď sa jej jeden zo sledovateľov spýtal, odkedy s Gáborom netvoria pár. „Fuuuhh, už dosť dlho, skoro rok. Ale sme ako kamaráti. Som šťastná, že je šťastný a som rada, že má pri sebe niekoho! Prajem, aby mu všetko vyšlo!“ Smrť Moniky je zdrvujúca nielen pre jej rodinu, ale aj pre Borárosa, ktorý teraz nesie zodpovednosť za malú Zorku a musí jej vysvetliť tú najťažšiu pravdu – že mama navždy odišla.
