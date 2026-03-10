Hororový PÁD z Rysov! Muž letel dole obrovskou rýchlosťou, desivé VIDEO koluje virálne internetom

ZAKOPANÉ - Na sociálnych sieťach sa šíri šokujúce video z Rysov, na ktorom vidno muža nekontrolovateľne padajúceho po zľadovatenom svahu. Jeho telo sa na záberoch bezvládne kotúľa po tvrdom snehu a ľade. Len zázrakom vyviazol z incidentu takmer bez zranení.
Video zverejnil Poliak Leszek, ktorý bol v čase incidentu na mieste. K udalosti došlo v sobotu 7. marca, kedy boli ideálne podmienky na zimnú turistiku - takmer bezvetrie, slnečno a sneh, ktorý držal. Na zázname vidno dvoch horolezcov stúpajúcich smerom na vrchol. V tom momente si všimnú muža, ktorý sa zrazu rúti dole obrovskou rýchlosťou.
„Chlapec pri výstupe na Rysy zle postavil nohu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a s obrovskou rýchlosťou zletel celý vrch dole. Nemal už ako zastaviť. Zliezol som k nemu o chvíľu neskôr. A tu obrovské šťastie – vyzeralo to, akoby sa mu nič vážne nestalo. Sťažoval sa len na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát bol lekár a skontroloval ho na mieste. Nakoniec zišiel po vlastných,“ opisuje situáciu Leszek.
„Letel, akoby bol bábka. Takéto opisy som veľakrát počula. Teraz som to videla na vlastné oči,“ zareagovala Beata. „Až sa nechce veriť, že z toho vyšiel bez zranení,“ napísal Miroslaw. „Toto video by sa malo používať na vzdelávanie, aby ľuďom došlo, že hory nie sú žiadna hra,“ myslí si Mateusz.
Ako sa ukázalo, nešlo o jediný incident toho dňa. Ďalší muž dostal zásah kusom ľadu, pustil čakan a spadol približne tretinu žľabu. Utrpel viacero poranení, najmä na tvári. Video, ktoré turista zverejnil, má už viac než milión zhliadnutí.
Zimná turistika je náročná
Autor videa pripomenul, že aj keď bolo počasie krásne a slnečné, Rysy sú v zime extrémne náročné a nebezpečné. Každý pád môže skončiť tragicky. Zdôraznil, že výstroj ako čakan či mačky je len základ. Rovnako dôležité sú skúsenosti, technika, pokora a schopnosť odhadnúť riziko.
„Hory sú krásne. Ale treba ich brať vážne,“ napísal Leszek a dodal, že video zverejnil ako varovanie pre ostatných.