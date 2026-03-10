Srdcervúce DETAILY tragédie v Novom Meste: Chlapček (†4) bežal za otcom k autu, ten ho pri cúvaní nevidel!

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Rodinná tragédia, z ktorej mrazí, má svoje smutné vysvetlenie. Po sobotňajšom nešťastí na čerpacej stanici v Novom Meste nad Váhom, kde pod kolesami auta vyhasol život len štvorročného chlapčeka, vychádzajú na povrch nové skutočnosti.
Podľa zistení denníka Nový Čas sa osudný moment odohral v zlomku sekundy, keď sa dieťa nečakane rozbehlo za svojím otcom. Ten si v čase manévrovania s vozidlom nevšimol, že sa jeho syn nachádza v tesnej blízkosti kolies.
Priebeh sobotňajšieho večera nenasvedčoval tomu, že sa skončí katastrofou. Podľa výpovedí svedkov bola rodina na bežnej zastávke. Zatiaľ čo stará mama chlapčeka sedela v priestoroch benzínky pri káve, otec po natankovaní nasadol do auta s úmyslom preparkovať ho. V tom momente však nastal chaos. Chlapček zrazu vybehol a utekal za otcom, ktorý už sedel v aute a cúval. „Stalo sa to strašne rýchlo. Ten muž tomu nemal ako zabrániť,“ opísali svedkovia mrazivé okamihy.
Obrovská tragédia pri Novom Meste: Chlapec (†4) neprežil zrážku s autom, šoféroval jeho otec!
Okamžite po náraze sa na čerpacej stanici ozval zúfalý krik a plač. Napriek tomu, že záchranári boli na mieste v priebehu niekoľkých minút, štvorročnému dieťaťu už nedokázali pomôcť. Miesto nehody bolo dlhé hodiny uzavreté, kým znalci z odboru dopravy dokumentovali stopy. Podľa polície je miera zavinenia a presná príčina tragédie stále predmetom vyšetrovania. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.