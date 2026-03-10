Rachel a Liam mali vyhrať 209 miliónov: Pár prišiel o rozprávkovú výhru pre TÚTO DROBNOSŤ na účte! Neskutočná rana osudu

LONDÝN - Manželia z Británie boli presvedčení o tom, že sa vyhrali obrovský jackpot lotérie Euromillions. Aplikácia im dokonca oznámila zhodu výherných čísel. Neskôr však zistili krutú pravdu. Žreb si v skutočnosti nekúpili, pretože na účte nemali dostatok peňazí. Ich príbeh je upozornením pre všetkých hráčov lotérie.
Rachel Kennedyová a Liam McCrohan z Hertfordshiru sa pred dvomi rokmi veľmi potešili, keď dostali z lotérie Euromillions upozornenie, že ich čísla, ktoré pravidelne podávali, majú výhernú zhodu. Radosť z jackpotu 182 miliónov libier (209 miliónov eur) však netrvala dlho. Ako informuje Daily Mail, manželia totiž zistili, že kvôli nedostatku peňazí na účte, nezaplatili žreb. Ich príbeh je preto upozornením pre všetkých, ktorí pravidelne podávajú lotériu, aby si skontrolovali, či majú na účtoch dostatok prostriedkov, pretože nejde o prvý prípad.
Vyžrebovali všetky jej čísla
Devätnásťročná študentka Kennedyová, „takmer zošalela“, keď zistila, že v jackpote Euromillions boli vyžrebované všetky jej obľúbené čísla, ktoré podávala pravidelne. Keď si však chcela potvrdiť výhru, povedali jej, že si v skutočnosti nekúpila žiadny žreb. Jej účet bol nastavený tak, aby automaticky kupoval tiket Euromillions s jej obvyklými číslami: 6, 12, 22, 29, 33, 6 a 11. Po šiestich týždňoch hrania, sa tieto čísla skutočne objavili v žrebovaní. „Otvorila som aplikáciu a stálo tam ‘Winning Match’ a ja som si pomyslela: ‘Ó môj bože, vyhrala som,’“ povedala vtedy Kennedyová pre denník The Sun.
Tvrdila, že ona a jej priateľ McCrohan tomu nemohli uveriť. Preto zavolala na číslo Euromillions, aby si správu overila. Vtedy sa dozvedela, že jej výherný žreb nie je platný, pretože neprešla platba za jeho kúpu. McCrohan povedal: „Bol som úplne zdrvený, keď nám muž v telefóne povedal, že sme si v skutočnosti žreb vôbec nekúpili.“ Jackpot Euromillions, o ktorý pár prišiel, sa presunul (rollover) päťkrát a napokon ho získal výherca vo Švajčiarsku.