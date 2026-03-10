STREĽBA na dom speváčky Rihanny: Polícia už chytila vinníčku... Bola zatvorená na PSYCHIATRII!

LOS ANGELES – Dom popovej superstar Rihanny sa v nedeľu stal terčom streľby istej ženy. Jej identita je už známa. V minulosti bola nedobrovoľne hospitalizovaná na psychiatrii. Navyše prišla aj o starostlivosť o svoje 10-ročné dieťa.
Podľa informácií portálu TMZ bola Ivanna Lisette Ortiz v minulosti hospitalizovaná na základe takzvaného floridského zákona Baker Act. Ten umožňuje, aby bol človek v prípade podozrenia na vážne psychické problémy umiestnený do psychiatrického zariadenia aj proti svojej vôli, a to maximálne na 72 hodín. Advokát Hal Roen, ktorý zastupuje bývalého manžela Ortiz – Jeda Nikka Valdeza Sangalanga – uviedol, že k hospitalizácii došlo ešte pred rokom 2023.
Ženu opísal ako veľmi výrečnú a presvedčivú. „Keď sa s ňou rozprávate, pôsobí dôveryhodne. Dokáže vás presvedčiť. No zároveň robí zvláštne a bizarné veci,“ povedal právnik v súvislosti s nedávnym incidentom pri dome speváčky. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že v apríli 2024 floridský sudca rozhodol, že plnú starostlivosť o ich spoločné dieťa získa otec. Ortiz zároveň zakázal akýkoľvek kontakt s dieťaťom – osobný, telefonický, cez správy, video hovory, e-mail alebo prostredníctvom tretích osôb – až do ďalšieho rozhodnutia súdu.
Počas výpovede pod prísahou Ortiz priznala, že bola v minulosti hospitalizovaná podľa Baker Act. Tvrdila však, že sa tak stalo na základe nepravdivých obvinení. Sudca však označil jej výpoveď o duševnom zdraví za znepokojujúcu a nariadil sociálne preverenie situácie. Súd zároveň poukázal aj na ďalšie problémy. Hoci Ortiz žiadala o zákaz približovania voči bývalému partnerovi pre údajné domáce násilie, jeden z incidentov skončil jej vlastným zatknutím za domáce násilie.
V tom čase bola dokonca v skúšobnej dobe. Sudca pri rozhodovaní o starostlivosti uviedol, že existovali obavy, že by žena mohla dieťa nevrátiť otcovi. Najnovšie sa Ortiz dostala do problémov opäť. Polícia ju v pondelok zadržala a obvinila z pokusu o vraždu po tom, čo mala v nedeľu z auta vystreliť niekoľko rán do domu Rihanny v Los Angeles. Podľa zdrojov bola speváčka v čase incidentu doma spolu so svojimi tromi deťmi. Jej partner A$AP Rocky sa však v tom čase v dome nenachádzal.