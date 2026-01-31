Sobota31. január 2026, meniny má Emil, zajtra Tatiana, Táňa

Obvinený Vémola po prepustení z väzby: Zarába na škandále... Pár dní a tisíce na účte!

PRAHA - Kauza, ktorá mala Karlosa Vémolu zlomiť, mu zatiaľ prináša nečakané zisky. Hoci čelí vážnym obvineniam a hrozí mu dlhoročný trest, jeho návrat na slobodu spustil vlnu záujmu, ktorú dokázal rýchlo premeniť na peniaze.

Kauza, ktorá mala Karlosa Vémolu dostať na úplné dno, mu paradoxne otvorila nový zdroj príjmov. Hoci čelí vážnemu obvineniu v súvislosti s drogami a podľa prokuratúry mu hrozí až 18 rokov za mrežami, jeho meno dnes opäť funguje ako silná značka – tentoraz v online priestore. Známy MMA zápasník bol zadržaný 23. decembra 2025 a krátko nato vzatá do väzby. Orgány činné v trestnom konaní ho podozrievajú z obchodu s veľkým množstvom kokaínu a prípad má mať medzinárodný presah až do Veľkej Británie.

Vémola sa od začiatku bráni a tvrdí, že je nevinný. Na slobodu sa dostal po niekoľkých dňoch, a to nie vďaka očisteniu mena, ale preto, že sa mu poskladali na kauciu vo výške približne pätnásť miliónov korún, čo je približne 600 tisíc eur. Krátko po prepustení sa rozhodol pre zásadný krok. Nahral osobné vyjadrenie vo forme podcastu, v ktorom opisoval svoje pocity z väzby a celého prípadu.

Prístup k obsahu však sprístupnil iba platiacim fanúšikom. Výsledok? Prudký nárast záujmu a výrazné finančné prilepšenie si. Ako sa podarilo zistiť redakcii extra.cz, počet predplatiteľov sa v priebehu niekoľkých dní zvýšil o tisíce a mesačný príjem z platformy sa dnes pohybuje v stovkách tisíc korún. Keď sa pozrieme na jeho kanál na platforme HeroHero, má tam 3406 odoberateľov. Mesačné predplatné pritom vychádza na 8 eur.

A keď sa to spočíta, vychádza to na 27 tisíc eur v hrubom. Vyjadrenie pritom vzniklo v domácich podmienkach, bez náročnej produkcie. Vyzerá to tak, že tento ťah sa mu poriadne vyplatil. Zaujímavé je, že Vémola pôvodne avizoval ďalšie pokračovanie, v ktorom sa mal detailnejšie vyjadriť k samotnej trestnej kauze. Tento sľub však neskôr vzal späť.

