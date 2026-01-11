Slovenský spevák o SMRTI Fabušovej (†42): Keď sa to dozvedel, zrútil sa!

BRATISLAVA - Smrť Mirky Fabušovej ho zlomila. David Key a Mirka boli dlhoroční kamaráti, ktorí sa pred rokmi pohybovali aj v slovenskom šoubiznise. A to nie bez povšimnutia...
David Key a Miroslava Fabušová boli nerozlučnou dvojicou. Chodievali spolu do spoločnosti, kde boli nepriehľadnuteľní a častokrát na to aj doplatili. Správa o jej smrti ho veľmi zasiahla. „Keď som sa to dozvedel, bol som akurát s maminou a normálne som sa zrútil, spadol som... Nikdy ma nič tak nezrútilo ako toto, ani veriť sa mi tomu nechce, dvakrát som volal, či to je pravda. Mali sme veľmi silný vzťah,“ uviedol pre Topky.sk spevák, ktorý je aktuálne v Egypte.
„Si mi ako brat, si mi ako manžel aj najlepší kamarát zároveň, dokonca ako matka,“ opakovala mu Mirka donekonečna. Chystali sa aj spoločnú dovolenku, jej snom bolo ísť totiž do Dubaja. Aj keď mali taliansky vzťah, vždy sa nakoniec udobrili. „Aj keď sme sa pohádali, vždy sme sa pomerili,“ dodal. „Najsilnejší, nerozdeliteľný,“ hovorievala Mirka na margo ich vzťahu.
Po incidente si nevedeli prísť na meno, teraz má David Key o Fabušovú STRACH: Ide dolu vodou!
Davida veľmi trápi, že jej pred smrťou nestihol odovzdať jednu vec... „Mrzí ma, že som jej nestihol doniesť opasok Fendi, to bola jej najväčšia srdcovka. Donesiem jej ho už asi tam...“ uzavrel smutne. Miroslava Fabušová zomrela dnes ráno v nemocnici.