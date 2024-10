Po incidente si nevedeli prísť na meno, teraz má David Key o Fabušovú STRACH: Ide dolu vodou!

(Zdroj: Instagram David Key)

Spevák a influencer David Key a bývalá Miss Miroslava Fabušová majú naozaj pestrý život. Ich mená sa v slovenskom šoubiznise spájajú so škandálmi a rôznymi vylomeninami, ktoré neraz končili opletačkami s políciou. Obaja boli isté obdobie veľkými kamarátmi, David u Mirky dokonca trávil veľmi veľa času. „Ona stále hovorila, ty si jak môj syn, brat, manžel, frajer, všetko zároveň, my sme sa mali strašne radi“. Ich priateľstvo sa však skončilo škandálom a rozvratom po istom incidente: „Ja si len pamätám, že si nič nepamätám, vtedy aj ja som sa nejakým spôsobom opil… až keď prišiel môj otec a tri policajné autá a sanitka… nepamätám si nič, bohužiaľ.“

Fabušovej meno sa zasa začalo častejšie skloňovať v časoch, keď s Borisom Kollárom, vtedy predsedom parlamentu, havarovali vo vládnej limuzíne. Po nehode ju operovali a potom sa sypal jeden škandál za druhým. Na verejnosť sa dostala informácia o potrate - a nebol iba jeden - , vyšlo najavo, že sa stará o ochrnutú mamu, neskôr ju chytili policajti šoférovať pod vplyvom alkoholu a napokon ju zmlátil neznámy agresor. Dosť na to, aby bolo načase takpovediac zmiznúť z mediálneho éteru.

„S Mirkou to dopadlo tak, ako to dopadlo - s tým, že vtedy aj som bol trošku mimo, obidvaja sme boli mimo, videlo to celé Slovensko“, hovorí David a netají sa tým, že má o ňu veľký strach. „Mám taký pocit, že sa to občas zhoršuje… ja jej len prajem, aby tí démoni odišli“, vyslovuje želanie David, ktorý celkom presne nevie, čo sa deje, ale cíti, že Fabušová sa nevie dať dokopy. „Ja som jej bol vtedy totálna opora... a teraz… ide dolu vodou“, zhodnotil na záver.

