Dcéra Marušky (†71) z Byl jednou jeden král je NOVÝ MESIÁŠ: Šokujúce SVEDECTVO o živote v SEKTE!

Milena Dvorská (Zdroj: Československý státní film/Profimedia)

PRAHA - Milena Dvorská (†71) sa do povedomia verejnosti zapísala ako princezná Maruška v rozprávke Byl jednou jeden král. No zatiaľ čo v práci sa jej darilo, v súkromí to už také ružové nemala. Jej dcéra Lucia (60) ušla k sekte a ich vodcovi porodila 8 detí... Aktuálne ju sama vedie. Bývalá členka prehovorila o šokujúcom živote v nej!