Dcéra Marušky (†71) z Byl jednou jeden král: Vedie SEKTU!

Lucie Dvorská (Zdroj: ČTK)

Milena Dvorská, známa ako Maruška z rozprávky Byl jednou jeden král nemá kľud v hrobe ani po 16 rokoch. Už počas života sa trápila kvôli svojej dcére Lucii, ktorá sa zamilovala Jána Dvorského, ktorý viedol jednu z najnebezpečnejších siekt v Česku. Vybral si ju práve kvôli rovnakému priezvisku aj slávnej matke. Zamilovali sa do seba a spolu napísali knihu Syn človeka: Mesiášovo živé Slovo k všeobecnej náprave sveta.

On si hovoril Parsifal Imanuel a Luciu nazval Labuťou pannou. Spolu mali 8 detí. Neskôr sa o nich začali zaujímať úrady, a preto utiekli do Belgicka. Rôzne kočovali až do roku 2013, keď bola zlegalizovaná domáca výučba. Milena Dvorská tak kvôli sekte videla len jedno vnúča od dcéry Lucie – vnučku Júliu. Dnes je však všetko inak, Dvorský zo sekty odišiel a našiel si aj novú partnerku.

„Parsifal má inú partnerku a vedie svoje webové stránky o bylinkárstve. Našla som na neho kontakt a napísala mu. Odpísal mi ústretovo a ja som ho požiadala, aby zostávajúcim ľuďom v jeho spoločenstve napísal, že on nie je Mesiáš. Že to potrebujú počuť od neho, aby sa zbavili strachu, že sa stanú zradcami,“ povedala pre Blesk Kristýna Arbesová, ktorá bola v Parsifalovej sekte od roku 1993 a napokon z nej v roku 2010 s manželom a deťmi utiekla.

„Sekta dnes funguje ďalej. Vedie ju Lucie, ktorá pár zostávajúcich členov udržiava v predstave, že všetko ide podľa plánu. A že Janov odchod je len epizódka kvôli hriechom ľudí na Zemi. Ľudia jej a jej dnes už dospelým deťom stále posielajú peniaze,“ zdôraznila Arbesová, ktorá je šťastná, že sa dokázala zo sekty vymaniť.

Česká herečka mala so svojou dcérou napätý vzťah. Herečka v roku 2005 smutne priznala, že svoju dcéru Luciu nevidela od roku 1991 a nemá nádej, že sa to ešte zmení, pokiaľ zostane s Parsifalom. Zároveň vtedy vyjadrila ľútosť nad tým, že sa kedysi nechala očariť bulharským študentom réžie Orfeiom Cokovom. Vzali sa v jeho rodnej krajine, no čoskoro sa ukázalo, že ich predstavy o budúcnosti sú odlišné – on chcel zostať v Bulharsku, zatiaľ čo ona sa nechcela vzdať života v Prahe. Keď sa už rozhodli pre rozchod, herečka zistila, že je tehotná. Jej manžel však o dieťa nemal záujem a odišiel späť do Bulharska. Lucia tak vyrastala bez otca a keď neskôr vstúpila do sekty, Dvorská si to vyčítala.