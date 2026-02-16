Rómovia sú v ŠOKU: Na východe zomrel ich úradujúci kráľ (†54), ešte prednedávnom musel ísť pod nôž!

KOŠICE - Rómsky kráľ Róbert Botoš už nie je medzi živými. Jeho náhly skon vo veku 54 rokov nepríjemne prekvapil všetkých, ktorí verili ešte v množstvo ďalších rokov "vládnutia", ktoré ho čakali. Verejnosť si zrejme ešte spomína na jeho niekdajšiu korunováciu v košickom Dome umenia z roku 2014.
Informáciu priniesol košický Korzár. Botoš zomrel v Košiciach a podľa dostupných informácií absolvoval začiatkom februára operáciu, po ktorej ho prepustili do domáceho liečenia. Jeho zdravotný stav sa však zhoršil a v piatok ho sanitka previezla späť do nemocnice, kde napokon v nedeľu 15. februára podvečer zomrel.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril na sociálnej sieti nad touto správou ľútosť a zármutok. Uviedol, že Botoš zomrel vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. V piatok mal mozgovú príhodu.
Pompézna ceremónia z apríla 2014
Róberta Botoša, známeho aj ako Róberta I., korunovali za rómskeho kráľa v apríli 2014 v Dome umenia v Košiciach. Zlatú korunu mu na hlavu položil jeho predchodca Jendo zo Senca. Historickú udalosť sledovali desiatky hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Išlo o prvú takúto ceremóniu v dejinách krajiny.
Koruna bola vyrobená špeciálne pre túto príležitosť a zdobili ju brilianty, rubíny aj smaragdy. Na jej financovaní sa podieľala Botošova rodina. Po korunovácii ho obliekli do červeného plášťa so zlatou reťazou a v rómčine predniesol kráľovskú prísahu. V nej sľúbil, že bude pracovať pre dobro rómskeho národa a snažiť sa o jeho zjednotenie.
Botoš po tomto nástupe do funkcie vymenoval prvého ministra Jozefa Ravasza, kráľovských guvernérov aj radcov. Ocenenia udelil osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj rómskej kultúry a komunity. Medzi jeho priority patrila spolupráca so štátom pri riešení chudoby a sociálnych problémov.
Zanechal po sebe partnerku a dvoch synov
Pred vstupom do verejného života podnikal a venoval sa obchodu s nehnuteľnosťami. S partnerkou Vierou vychovával dvoch synov Róberta Princa a Tita, najstaršiu dcéru Scarlet mal z predchádzajúceho vzťahu. Žil v rodinnom dome vo Vyšnom Opátskom.
Po oficiálnej korunovácii nasledovala ešte slávnostná ceremónia spojená so svätou omšou a požehnaním v Dóme svätej Alžbety, na ktorej sa zúčastnilo približne 800 pozvaných hostí.
Rómsky kráľ mal aj svoje súkromné chvíľky. Zdôveril sa tiež, že sa pre nákladný spôsob života stretáva so závisťou. "Nedoprajem len sebe, ale materiálne i finančne podporujem chudobných Rómov v osadách, prípadne tak robím v rámci charitatívnych akcií," písalo sa v jeho denníku.