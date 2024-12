SMUTNÝ OSUD Marušky (†71) z Byl jednou jeden král: Dcéra ušla k SEKTE, ich vodcovi porodila 8 detí!

(Zdroj: Československý státní film)

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa zapísala ako princezná Matuška v rozprávke Byl jednou jeden král. Milena Dvorská (†71) mala vtedy len 16 rokov a vďaka tomuto počinu sa jej rozbehla úspešná kariéra. No zatiaľ čo v práci sa jej darilo, v súkromí to už také ružové nemala. Dcéra jej ušla k sekte, ich vodcovi porodila 8 detí a... Na mamu zanevrela!

Hoci Milena Dvorská študovala zdravotnícku školu, po úlohe v Byl jednou jeden král sa rozhodla vydať umeleckou cestou. Bez maturity ju prijali na DAMU. Už počas štúdia sa zoznámila s bulharským študentom rézie Orfeiom Cokovom, s ktorým tvorila pár 5 rokov. No keď herečka otehotnela, partner sa rozhodol vrátiť späť do Bulharska.

Na dcérku Luciu tak zostala sama. Chcela však pokračovať vo svojej kariére, a tak sa o dievčatko starali jej rodičia na vidieku. Až keď mala Lucka 6 rokov, zobrala si ju späť do starostlivosti herečka. No zdá sa, že 6 rokov života so starými rodičmi ju poznamenalo. Často za nimi plakala, dokonca obviňovala mamu, že na ňu kričí a bije ju, čo Dvorská rázne odmietala.

(Zdroj: Československý státní film)

Vzťah s dcérou si už nikdy nevytvorila. A všetko vyvrcholilo v roku 1989, kedy sa Lucie zoznámila so študentom FAMU Janom Dvorským. Ten totiž založil sektu a vystupoval pod menom Parsifal Imanuel. Dvorská svoju dcéru naposledy videla v roku 1991, kedy sa rozhodla odísť do zahraničia a po boku Parsifala prijala meno Labutia panna. Porodila mu 8 detí.

Herečka často svoju dcéru verejne prosila, aby sa vrátila späť do Česka, no jej prosby neboli vypočuté. Až v decembri 2009 prišla za ňou jej prvorodená vnučka Julie (37), ktorá utiekla od svojho manipulatívneho otca. A možno to bol pre Dvorskú veľmi emotívny zážitok. Jej srdce totiž nevydržalo a o pár dní neskôr zomrela.

Smutné však je, že ani smrť matky Luciu neodmäkčila. Komentovala to nasledovne: „Bola to stará dáma a nemala najlepšiu životosprávu, takže sa to dalo čakať. Nebola najmladšia, jej smrť je prirodzená,“ vyjadrila sa s tým, že smútok necíti a správa má pre ňu rovnaký význak, ako úmrtie kohokoľvek, koho pozná z televízie.

(Zdroj: ČTK)