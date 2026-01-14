Slovenská moderátorka v úsporných bikinách: Telo ako delo!

MALDIVY - Moderátorka Janka Slačková si užíva oddych na Maldivách, odkiaľ posiela fanúšikom horúce pozdravy. Okrem dychberúcich záberov prostredia zaujala aj svojou dokonalou postavou v plavkách. Modelkovskú figúru nestratila ani po rokoch.
Janka Slačková je úspešná a charizmatická moderátorka, ktorá si v priebehu rokov vybudovala silné meno v slovenskom šoubiznise. Diváci si ju môžu pamätať z obrazoviek televízie Markíza. Jej príjemný a nezameniteľný hlas však dobre poznajú aj poslucháči rádia, kde sa takisto dlhodobo venuje moderátorskej práci. Janka patrí medzi multitalentované osobnosti – okrem moderovania sa aktívne venuje tancu, ktorý je jej veľkou vášňou, a v minulosti sa úspešne presadila aj vo svete modelingu. Ako modelka sa objavila na prestížnych svetových mólach.
Aktuálne si Janka dopraje zaslúžený oddych na exotických Maldivách, odkiaľ prostredníctvom sociálnych sietí posiela fanúšikom horúce a slnečné pozdravy. Zdieľa zábery tyrkysového mora, bielych piesočnatých pláží, ktoré doslova vyrážajú dych. Okrem čarovnej dovolenkovej atmosféry však zaujala aj fotografiami v plavkách, na ktorých ukázala, že jej postava je stále v skvelej forme. Modelkovskú figúru si udržala aj po rokoch a jej vypracovanú siluetu by jej mohli závidieť mnohé ženy. Veď pozrite. Janka sa previedla v naozaj úsporných bikinách.