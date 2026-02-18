OLYMPIÁDA 2026 Zlatá medailistka Jutta Leerdam ukázala sexi telo! TAKTO vyzerá bez kombinézy

MILÁNO - Zlato, olympijský rekord a k tomu striebro. Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdam patrí medzi najvýraznejšie tváre prebiehajúcej olympiády. Pozornosť však nepriťahuje len výkonmi na ľade – mimoriadny ohlas má aj jej súkromie.
Rekord na tisícke a ďalší cenný kov
Rýchlokorčuliarska hviezda Jutta Leerdam potvrdila v Miláne pozíciu jednej z hlavných favoritiek. Na trati dlhej 1000 metrov predviedla jazdu, ktorú zavŕšila olympijským rekordom a zlatou medailou. O niekoľko dní neskôr pridala aj striebro na päťstovke, čím ešte viac upevnila svoj status športovej celebrity.
Úspechy na ľade sa okamžite premietli aj do jej popularity – počet sledovateľov na sociálnych sieťach jej počas hier výrazne vzrástol.
Oslavy v luxusnom štýle
Po zisku cenných kovov sa Leerdam fanúšikom prihovorila aj mimo športoviska. Na Instagrame zverejnila krátke video z luxusného auta, kde spolu so svojím partnerom oslavuje olympijský úspech.
„Čas na oslavu,“ odkázala jednoducho, no výstižne k záberom, na ktorých sa obaja pochválili medailami.
Športová kombinéza verzus plážová pohoda
Leerdam je známa tým, že dokáže zaujať nielen rýchlosťou na ovále. V tesnej závodnej kombinéze patrí medzi najvýraznejšie postavy rýchlokorčuľovania, no rovnakú pozornosť vyvolávajú aj jej zábery z dovoleniek, kde sa fanúšikom ukazuje v bikinách a uvoľnenej atmosfére mimo sezóny.
Aj vďaka tomu sa z nej stala jedna z najviditeľnejších športovkýň aktuálnej olympiády.
Láska s kontroverzným youtuberom
Súkromie Jutty Leerdam už dlhší čas púta pozornosť médií. Jej partnerom je známy americký influencer a boxer Jake Paul, s ktorým tvorí pár od roku 2022. Spočiatku si vzťah nechávali pre seba, neskôr ho však oficiálne potvrdili.
Minulý rok Jake Paul požiadal holandskú športovkyňu o ruku a daroval jej diamantový zásnubný prsteň. Odvtedy sa na sociálnych sieťach pravidelne objavujú spoločné fotografie a odkazy na spoločnú budúcnosť.
Od búrlivých vzťahov k stabilite
Jake Paul mal v minulosti povesť muža, ktorý často menil partnerky a jeho vzťahy sprevádzali opakované rozchody a návraty. Po boku Jutty Leerdam však pôsobí podstatne vyrovnanejšie. Dvojica otvorene hovorí o plánoch do budúcnosti a v zákulisí sa už šepká o veľkolepej svadbe.
Emócie priamo v hľadisku
Olympijské vystúpenia svojej snúbenice Paul prežíva naplno. Zlatú jazdu na tisícke sledoval priamo z tribúny a emócie pred kamerami neskrýval. Po pretekoch ju vzal na nákupy do centra Milána a na sociálnych sieťach zverejnil ďalší odkaz.
„Stále plačem,“ napísal k jednej z fotografií svojej snúbenice, čím dal jasne najavo, ako silno jej úspech prežíva.