Vémola za mrežami trpí: UHNIL mu kus sánky! Zvažuje žalobu na políciu

PRAHA - Horor vo väzbe! MMA zápasník Karlos Vémola (40) si prešiel doslova peklom. Kvôli policajnému zásahu sa na operáciu dostal neskoro a výsledok je desivý – časť čeľuste mu doslova zhnila!
Policajná razia astihla Vémolu práve vo chvíli, keď smeroval na akútnu operáciu čeľuste. Zápal okolo zlomeniny a zanedbaná liečba zubu múdrosti si vyžadovali okamžitý zákrok. Namiesto operačnej sály ho však na ceste zadržala URNA (útvar rýchleho nasadenia, pozn.red.). Nasledovala domová prehliadka, cela a potom väzba. A práve tu sa začal boj s časom.
Kvôli sviatkom a byrokracii sa Terminátor na operačný stôl dostal až o týždeň neskôr – navyše v sprievode po zuby ozbrojených kukláčov. Keď ho lekári konečne otvorili, prišiel šok. Zápal bol natoľko rozšírený, že rozožral časť kosti v čeľusti! Aby mu čeľusť vôbec držala pokope, museli mu ľavú stranu zdrôtovať a spevniť kovovou dlahou. Len tak mala kosť šancu správne zrásť.
Či mal osudný týždeň oneskorenia zásadný vplyv na jeho zdravotný stav, sa zatiaľ oficiálne nepotvrdilo. Jedno je však isté – polícia mala vedieť, že Vémolu čaká operácia. Minimálne z jeho sociálnych sietí. Navyše nemocnicu po zásahu nikto nekontaktoval. Podľa informácii Blesku tak operačná sála s nastúpeným tímom pripravených chirurgov v ten deň zostala bez pacienta.
Karlos Vémola má dokonca zvažovať, že podá žalobu na Políciu Českej republiky za ujmu na zdraví. Z legendárneho bojovníka sa tak môže stať muž, ktorý bude bojovať nielen v klietke, ale aj na súde.
