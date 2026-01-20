Polícia odkrýva kauzu Vémola: Stovky kilogramov kokaínu! Pašovalo sa aj v hračkách pre deti

PRAHA - Desiatky kilogramov kokaínu v kamiónoch a organizovaná skupina napojená na svet bojových športov. Kriminalisti Národnej protidrogovej centrály rozkryli rozsiahly biznis, ktorý mohol na európsky trh dostať stovky kilogramov kokaínu. Medzi zadržanými bol aj zápasník Karlos Vémola.
Kriminalisti Národnej protidrogovej centrály udreli na prelome minulého a tohto roku. V rámci akcie s krycím názvom Padrino zadržali päť osôb, ktoré podľa polície tvorili organizovanú skupinu zameranú na pašovanie kokaínu. Drogy mali byť skrývané v nákladných autách a smerovať do Anglicka, Českej republiky a v jednom prípade do Ruska.
„V apríli 2020 vyrazilo z Českej republiky nákladné vozidlo s prívesom. Smerovalo do Nizozemska a ďalej do anglického prístavu Dover, kde kontrola v kamióne s detskými hračkami zaistila 50 kilogramov kokaínu ukrytého v schránke za kabínou vodiča,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová. Dovoz drogy podľa polície koordinoval jeden z pätice zadržaných, ktorý mal spolupracovať s cudzincom, ktorého poznal z prostredia bojových športov.
Podľa detektívov v máji 2020 tá istá skupina obdobným spôsobom organizovala pašovanie ďalších 37 kilogramov kokaínu z Nizozemska do Anglicka. O mesiac neskôr ale cudzinca zadržala a obvinila anglická polícia. Za obchodovanie s kokaínom na objednávku zločineckých skupín a dovoz celkom 240 kilogramov tejto drogy si Chris M. vypočul na súde tvrdý verdikt - odsúdený bol na 20 rokov väzenia.
V Česku polícia zadržala aj organizátora drogových obchodov, u ktorého podľa Šmoldasovej našla 34 kilogramov kokaínu. Muž podľa kriminalistov prostredníctvom kuriéra prepravil dva kilogramy drogy aj do Ruska. Súčasne chystal dodávku ďalších 120 kilogramov kokaínu z Južnej Ameriky, ktorú mala skupina predávať v zahraničí a menšiu časť aj v Čechách.
