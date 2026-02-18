Kanada posilňuje obranu: Premiér Mark Carney plánuje znížiť závislosť od USA

OTTAWA - Kanadský premiér Mark Carney v utorok predstavil nový plán na posilnenie obranyschopnosti krajiny s cieľom znížiť závislosť na Spojených štátoch. Informuje o tom agentúra AFP a portál Politico.
Ottawa chce počas nasledujúcej dekády zvýšiť podiel zákaziek pre kanadské zbrojárske firmy na 70 percent, zvýšiť vojenský vývoz o polovicu a výrazne viac investovať do výskumu a vývoja vojenských technológií. Kanada podľa Carneyho nezaviedla dostatočné opatrenia pre posilnenie svojej obranyschopnosti v čoraz nebezpečnejšom svete, v ktorom už nie je udržateľné spoliehanie sa na ochranu zo strany USA.
„Príliš sme sa spoliehali na našu geografickú polohu a na ostatných, aby nás chránili,“ povedal. „Vytvorilo to zraniteľnosť, ktorú si už nemôžeme dovoliť, a závislosť, ktorú už nemôžeme udržať,“ skonštatoval Carney. Podľa neho si Kanada musí vybudovať domácu obrannú priemyselnú základňu, aby „nebola rukojemníkom rozhodnutí iných.“
Kancelária šéfa kanadskej vlády informovala, že nová stratégia do roku 2035 počíta s investíciami do obranného priemyslu vo výške viac ako pol bilióna kanadských dolárov (309 miliárd eur) do „bezpečnosti, ekonomickej prosperity a suverenity“. Na obranné nákupy bude určených 180 miliárd kanadských dolárov a ďalších 290 miliárd na infraštruktúru súvisiacu s obranou a bezpečnosťou. Napriek čoraz viac narušeným vzťahom so Spojenými štátmi Carney deklaroval, že Kanada by sa na svoju obranu nemala spoliehať sama. Preto sa usiluje o užšiu spoluprácu s EÚ a pridala sa k jej obrannému programu SAFE. Potenciál spolupráce premiér vidí aj v Ázii, najmä s Južnou Kóreou.