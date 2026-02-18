Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

ZOH 2026 Ďalší ŠKANDÁL na olympiáde! Komentátor sa NAŽIVO namiesto športu venoval politike, chybu priznala aj TV

Izraelský bobista Adam Edelman
Izraelský bobista Adam Edelman (Zdroj: TASR/AP Photo/Aijaz Rahi)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CORTINA D´AMPEZZO - Švajčiarsky televízny komentátor vyvolal kontroverziu po tom, ako počas živého prenosu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo kritizoval izraelského športovca. Bobistu Adama Edelmana obvinil z „podpory genocídy v Gaze“.

K incidentu došlo počas utorkových pretekov dvojbobov, v ktorých Edelman štartoval spoločne s Menachemom Chenom. Komentátor RTS, francúzsky hovoriacej televízie vo Švajčiarsku, tiež spomenul Edelmanove vyjadrenia k politickej situácii na sociálnych sieťach. Zároveň sa pýtal, či by Izraelčanovi vôbec malo byť dovolené súťažiť, keďže smernice MOV vylučujú športovcov, ktorí aktívne podporujú vojnu. To sa však týka Rusov a Bielorusov súťažiacich pod neutrálnym statusom za splnenia viacerých podmienok. „Náš novinár chcel spochybniť politiku Medzinárodného olympijského výboru (MOV) týkajúcu sa komentárov dotyčného športovca. Hoci sú takéto informácie fakticky správne, ich dĺžka nebola vhodná na športový komentár,“ citovala z vyhlásenia RTS agentúra DPA.

Edelman s Chenom obsadili po troch jazdách 26. priečku a do záverečnej 4. jazdy nepostúpili. „Nemôžem si nevšimnúť kontrast. Sme tím šiestich hrdých Izraelčanov, ktorí sa dostali na olympiádu. Nemáme so sebou žiadneho trénera, žiadny veľký program. Len sen, húževnatosť a neústupnú hrdosť na to, koho reprezentujeme. Spoločne pracujeme na neuveriteľnom cieli a zvládame to, pretože to je to, čo Izraelčania robia,“ reagoval 34-ročný bobista na sociálnej sieti X.

Izraelské veľvyslanectvo vo Švajčiarsku obvinilo komentátora RTS zo zneužitia „pokrývania spravodajstva o bobovej súťaži na presadzovanie osobnej politickej agendy, vymýšľania faktov a ohovárania izraelských športovcov“. Hovorca MOV Mark Adams konštatoval, že ak sa incident týkal zamestnanca konkrétnej televízie, situáciou sa má zaoberať ona.

Viac o téme: KritikaKomentátorŠvajčiarskoIzraelZimné olympijské hry 2026Adam Edelman
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kondómy minuli za tri
Kondómy minuli za tri dni: Známy športovec prezradil detaily se*u na olympiáde!
novinky.sk
Juraj Blanár
Juraj Blanár odcestuje do Talianska: Absolvuje program v rámci ZOH 2026
Domáce
Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS
Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS organizátorov v Taliansku: Šampiónom sa v rukách rozpadávajú medaily!
Zahraničné
Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vo Zvolene horí výrobná hala
Vo Zvolene horí výrobná hala
Správy
ŠOKUJÚCE SLOVÁ herečky Moniky Szabó: Dcéra skončila s krvavým ÚRAZOM, ale... Malo to VÝHODU!
ŠOKUJÚCE SLOVÁ herečky Moniky Szabó: Dcéra skončila s krvavým ÚRAZOM, ale... Malo to VÝHODU!
Prominenti
Krutá poprava v Dunaji: Walter nemal zľutovanie! Magde priložili k hlave zbraň a...
Krutá poprava v Dunaji: Walter nemal zľutovanie! Magde priložili k hlave zbraň a...
Prominenti

Domáce správy

Chcete platiť veľké objemy
Chcete platiť veľké objemy v hotovosti? Nový zákon vás poriadne priškrtí, pozor na túto sumu, hrozia POKUTY!
Domáce
Vodiči, dajte si pozor
Vodiči, dajte si pozor na poľadovicu! Na viacerých horských priechodoch sa nachádza čerstvý a kašovitý sneh
Domáce
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Maskovaný páchateľ sekerou rozbil pult v záložni v Šali a ukradol šperky, polícia pátra po svedkoch
Maskovaný páchateľ sekerou rozbil pult v záložni v Šali a ukradol šperky, polícia pátra po svedkoch
Nitra

Zahraničné

Mark Carney
Kanada posilňuje obranu: Premiér Mark Carney plánuje znížiť závislosť od USA
Zahraničné
Adam Edelman
ZOH 2026 Ďalší ŠKANDÁL na olympiáde! Komentátor sa NAŽIVO namiesto športu venoval politike, chybu priznala aj TV
Zahraničné
JJutta Leerdam predvádza svoje
OLYMPIÁDA 2026 Zlatá medailistka Jutta Leerdam ukázala sexi telo! TAKTO vyzerá bez kombinézy
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin zmizol z očí verejnosti: Expert v tom má jasno! TOTO povedal o jeho fyzickom stave
Zahraničné

Prominenti

JJutta Leerdam predvádza svoje
Na olympiáde vytasila vnady: Cinkne SEXI rýchlokorčuliarke na účet poriadny balík?!
Zahraniční prominenti
TAJNÝ rozchod promi páru:
TAJNÝ rozchod promi páru: Išli od seba už pred rokom!
Zahraniční prominenti
Farma
ZRADA od víťaza Farmy: O výhru sa NEPODELIL... Ostré vyjadrenia kolegov, bude BITKA?!
Domáci prominenti
Najznámejšia česká milenka ŠOKUJE:
Najznámejšia česká milenka ŠOKUJE: ROZVOD po 13 rokoch manželstva!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Najdrahšie predaná zberateľská karta
ZLATÁ BAŇA v detskej izbe? Kúsok papiera s Pikachu sa predal za ASTRONOMICKÝCH 14 miliónov eur! NAJDRAHŠIA karta sveta
Zaujímavosti
Máme to na tvári
Máme to na tvári všetci, no je to len EVOLUČNÝ OMYL: Vedci zistili, že táto časť tela vznikla úplnou náhodou!
Zaujímavosti
Pátranie po koreňoch sa
Pátranie po koreňoch sa zvrhlo: Matka a syn šokujú verejnosť svojimi odvážnymi plánmi! Chcú sa vziať a mať spolu deti
Zaujímavosti
Rakovina pľúc sa môže
Rakovina pľúc sa môže prejavovať bolesťou chrbta: POZOR na tieto príznaky
vysetrenie.sk

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?
Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!

Šport

ZOH 2026 Petra Vlhová spoznala štartové číslo v slalome, Shiffrinová mala smolu
ZOH 2026 Petra Vlhová spoznala štartové číslo v slalome, Shiffrinová mala smolu
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Rozhodla vysoká kvalita z NHL: Švédi rozmetali súpera a nastúpia proti gigantovi
ZOH 2026 Rozhodla vysoká kvalita z NHL: Švédi rozmetali súpera a nastúpia proti gigantovi
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Prekvapivé rozhodnutie výboru: Ruskí a bieloruskí športovci dostávajú zelenú
ZOH 2026 Prekvapivé rozhodnutie výboru: Ruskí a bieloruskí športovci dostávajú zelenú
Olympijské hry
Zápas Realu museli prerušiť a Mourinho vyfasoval červenú, divokú prestrelku ovládol PSG
Zápas Realu museli prerušiť a Mourinho vyfasoval červenú, divokú prestrelku ovládol PSG
Liga majstrov

Auto-moto

Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Motivácia a inšpirácia
Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Začíname s Kariérou
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
O práci s humorom
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Koláče a torty
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Výber receptov

Technológie

Vedci objavili zmeny v DNA detí pracovníkov z Černobyľa. Žiarenie môže zanechať stopu aj v ďalšej generácii
Vedci objavili zmeny v DNA detí pracovníkov z Černobyľa. Žiarenie môže zanechať stopu aj v ďalšej generácii
Veda a výskum
Niger vyhlasuje mobilizáciu: „Pripravujeme sa na vojnu s Francúzskom“
Niger vyhlasuje mobilizáciu: „Pripravujeme sa na vojnu s Francúzskom“
Moderná vojna a konflikty
Blížime sa k hranici, za ktorou si už nemusíme vedieť poradiť. Globálne otepľovanie sa blíži k bodu zlomu
Blížime sa k hranici, za ktorou si už nemusíme vedieť poradiť. Globálne otepľovanie sa blíži k bodu zlomu
Veda a výskum
Vedci prebudili baktériu z ľadu starého 13-tisíc rokov. Odolala viacerým moderným antibiotikám
Vedci prebudili baktériu z ľadu starého 13-tisíc rokov. Odolala viacerým moderným antibiotikám
Veda a výskum

Bývanie

Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias

Pre kutilov

Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najmladší olympionici v histórii: 15 neuveriteľných príbehov detí, ktoré dosiahli úspech skôr ako tínedžerský vek
Zahraničné celebrity
Najmladší olympionici v histórii: 15 neuveriteľných príbehov detí, ktoré dosiahli úspech skôr ako tínedžerský vek
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Adam Edelman
Zahraničné
ZOH 2026 Ďalší ŠKANDÁL na olympiáde! Komentátor sa NAŽIVO namiesto športu venoval politike, chybu priznala aj TV
JJutta Leerdam predvádza svoje
Zahraničné
OLYMPIÁDA 2026 Zlatá medailistka Jutta Leerdam ukázala sexi telo! TAKTO vyzerá bez kombinézy
Chcete platiť veľké objemy
Domáce
Chcete platiť veľké objemy v hotovosti? Nový zákon vás poriadne priškrtí, pozor na túto sumu, hrozia POKUTY!
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Putin zmizol z očí verejnosti: Expert v tom má jasno! TOTO povedal o jeho fyzickom stave

Ďalšie zo Zoznamu