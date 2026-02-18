Vodiči, dajte si pozor na poľadovicu! Na viacerých horských priechodoch sa nachádza čerstvý a kašovitý sneh

BRATISLAVA - V stredu ráno si treba dávať pozor na poľadovicu na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina a tiež na cestách v oblastiach Banskej Štiavnice a Vigľaš. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Silný vietor hlási z lokalít Kechnec, Valaliky a Haniska. Na zníženú dohľadnosť do 100 metrov spôsobenú silným snežením si musia vodiči dávať pozor v oblasti Považskej Bystrice a Žiliny.
SSC takisto upozorňuje, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Na priechodoch Donovaly a Šturec zase padajú skaly. Horské priechody sú v stredu zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý až vlhký, miestami suchý. Na priechodoch Huty, Oravská Lesná, Biela Hora, Havran, Makov, Fačkov a Pezinská Baba sa na vozovke môže nachádzať miestami kašovitý alebo čerstvý sneh.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na východnom Slovensku a na juhu miestami aj suchý. V hornatých a kopcovitých oblastiach stredného a západného Slovenska sa na cestách môže nachádzať čerstvý až kašovitý sneh.