Mladá hviezda z markizáckeho Dunaja: TAKTO vyzerá bez nacistickej uniformy!

BRATISLAVA - Sviatočné obdobie a záver roka 2025 sa niesli aj v znamení výtvarného umenia. Krátko pred Vianocami mala totiž svoju vernisáž známa slovenská maliarka Lucia Rubeljová. Podporiť ju prišlo aj viacero známych osobností... Medzi nimi aj mladá hviezda z markizáckeho Dunaja. Spoznali by ste mladého Krištofa Kelíška bez nacistickej uniformy?!
Krištof Kelíšek je slovenskému divákovi dobre známy. Na obrazovkách televízie Markíza sa objavuje od svojho útleho detstva. Najprv si pred šiestimi rokmi zahral v markizáckom seriáli Červené pásky, v ktorom stvárnil malého Huga, ležiaceho v kóme. Za svoj herecký výkon si vtedy vyslúžil obdiv, a tak ho televízia obsadila aj do mimoriadne divácky obľúbeného Dunaja.
Tam stvárňuje postavu Thomasa, Albertovho syna, ktorý prišiel za svojím otcom z Nemecka. Nedávno sa mladý herec objavil na vernisáži obrazov maliarky Lucie Rubeljovej... No a mnohí by ho azda bez nacistickej uniformy ani nespoznali. Vyzeral rozhodne inak, ako ho poznáme zo seriálu z obdobia 2. svetovej vojny. No rozhodne ide o veľkého fešáka, ktorý má pred sebou ešte veľkú hereckú kariéru. Pozrite, ako vyzerá bez hereckého kostýmu!