Obrovská radosť slovenskej speváčky: So známym futbalistom čakajú druhé dieťa!

BRATISLAVA - V rodine slovenskej speváčky Aless Capparelli zavládla obrovská radosť. Spolu so známym futbalistom Ľubomírom Šatkom sa tešia na príchod druhého dieťatka. Ich synček Leon sa už čoskoro stane veľkým bračekom.
17. mája 2024 zažila slovenská speváčka Aless Capparelli spolu so svojím partnerom, známym futbalistom Ľubomírom Šatkom, jeden z najkrajších momentov v živote. Na svet privítali svojho prvého synčeka, ktorému dali meno Leon. Hoci sa malý bojovník vypýtal na svet predčasne, dnes robí rodičom obrovskú radosť. A radosť v rodine sa ešte znásobila.
Hrdí rodičia totiž oznámili ďalšiu krásnu novinku – Leonko sa už čoskoro stane veľkým bračekom. „Naša rodinka sa rozrastá a už v lete nás bude o jedného viac,“ napísala dvojica k spoločným záberom na sociálnych sieťach, na ktorých sa s úsmevom pýšia snímkami z ultrazvuku. Fanúšikovia ich okamžite zaplavili gratuláciami a milými odkazmi.
Aless a Ľubomír tvoria pár už niekoľko rokov. Ich vzťah sa dostal na verejnosť v decembri 2021. Speváčka svojho partnera verne sprevádza na jeho futbalnej ceste a často cestuje po svete spolu s ním – všade tam, kde ho jeho kariéra zavedie. Fešný slovenský reprezentant aktuálne pôsobí v tureckom Samsunspore. Darí sa mu nielen na trávniku, ale očividne aj v súkromnom živote.