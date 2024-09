Detská hviezda Markízy sa poriadne zmenila: FOTO Už to nie je žiadny chlapček!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Kedysi hviezdil na obrazovkách televízie Markíza ako malý chlapec. Aktuálne sa opäť postavil pred kamery, no ani by ste ho nespoznali. Takto vyzerá niekdajší detský herec dnes!

Krištof Kelíšek nie je takým neznámym menom v hereckých vodách. V minulosti hral v markizáckom seriáli Červené pásky po boku známych kolegov. Jedným z nich bol aj zosnulý Dano Heriban (†43). Seriál bol vysielaný v roku 2020, kedy v tom čase zožal úspech. Krištof stvárňoval seriálového Huga, ktorý ležal v kóme.

Za svoj herecký výkon si vyslúžil obdiv, a preto nečudo, že ho televízia Markíza obsadila do svojho počinu znova. Tentokrát to je dobový hit Dunaj, k vašim službám, kde sa ukázal v novej role. Ide o postavu Thomasa, Albertovho syna, ktorý prišiel za svojím otcom z Nemecka. Prostredie, v ktorom bol, sa na ňom podpísalo. No a svojej úlohy sa zhostil bravúrne. Diváci ho však v snímke zrejme ani nespoznali. Za tie roky sa Krištof poriadne zmenil a vyrástol. Veď pozrite!

Krištof v roku 2020 v Červených páskach

Zobraziť galériu (6) Krištof Kelíšek v seriáli Červené pásky. (Zdroj: TV Markíza)

Krištof dnes v seriáli Dunaj, k vašim službám