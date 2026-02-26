Dráma na mori: Na americký čln strieľali Kubánci! Boli to teroristi, tvrdí Havana

HAVANA - Kubánska vláda v stredu večer miestneho času oznámila, že členovia posádky motorového člna registrovaného v americkom štáte Florida, ktorí začali strieľať na jej vojakov, boli ozbrojení Kubánci žijúci v USA. Tieto osoby sa údajne pokúšali preniknúť na ostrov a rozpútať terorizmus. Informuje o tom agentúra AP.
Ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že kubánska pobrežná stráž pri prestrelke so spomínaným člnom zastrelila štyroch ľudí. Posádka člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať v blízkosti ostrova. Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Kubánska vláda uviedla, že väčšina z desiatich osôb, ktoré sa na lodi nachádzali, „má známu históriu trestnej a násilnej činnosti“.
Priplávali v maskovacích uniformách
Skupina priplávala z USA v maskovacích uniformách s útočnými puškami, pištoľami, podomácky vyrobenými výbušninami, nepriestrelnými vestami a ďalekohľadmi. "Podľa predbežných výpovedí zadržaných mali v úmysle vykonať infiltráciu za teroristickými účelmi," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Dvoch zo šiestich zadržaných boli na Kube predtým hľadaní pre podozrenie z plánovania teroristických činov proti tejto krajine. Úrady tiež identifikovali štyroch zvyšných pasažierov a uviedli, že na ostrove zadržali ďalšieho Kubánca, ktorý tam prišiel z USA, aby skupinu privítal.
Celkovo doposiaľ identifikovala sedem osôb z posádky. Dve z nich sú Amijail Sánchez González a Leordan Enrique Cruz Gómez, ktorých kubánske orgány hľadajú „v súvislosti s teroristickými činmi“. Havana uviedla, že zatkla aj Duniela Hernándeza Santosa. Podľa vlády bol „vyslaný zo Spojených štátov, aby zabezpečil prijatie ozbrojených osôb, a v súčasnosti sa priznal k svojim činom“.
Podrobnosti získala od podozrivých osôb
Vláda Kuby dodala, že podrobnosti o pasažieroch na člne získala od podozrivých osôb, ktoré zadržala po prestrelke. Agentúre AP sa tieto informácie nepodarilo bezprostredne overiť. Agentúra AFP uvádza, že na palube lode boli nájdené útočné pušky, ručné strelné zbrane, zápalné fľaše a iné vojenské vybavenie.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte predtým potvrdil, že Washington sa snaží zistiť ďalšie podrobnosti. „Naše závery nebudeme zakladať na tom, čo nám povedala (Kuba), a som si veľmi istý, že sa dozvieme celý príbeh o tom, čo sa tu stalo... Akonáhle zozbierame viac informácií, budeme pripravení primerane reagovať,“ uviedol Rubio.