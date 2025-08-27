BRATISLAVA – Hviezda markizáckeho seriálu Dunaj Jana Majeská, známa ako arogantná Schatzi, prežila leto, ktoré by radšej vymazala zo svojho kalendára. A to napriek tomu, že celý čas nakrúcala, leto nenazvala pracovným, ale skôr úrazovým, čo súviselo s nečakanými komplikáciami, ktoré zasiahli jej rodinu.
„Mali sme nejaké nehody, ale našťastie všetko dobre dopadlo, tak som spokojná. Bola nejaká sadra na nohe,“ vykrúcala sa spočiatku herečka, no neskôr sa rozhodla priznať pravdu. Jej mladšia dcéra Hanka mala vážny úraz. „Trošku zle stúpila, tak sme to riešili, mala to zlomené.“
Kvôli tomu sa Majeskí museli vzdať zaslúženej dovolenky pri mori a namiesto oddychu prežívali dni v napätí a obavách o zdravie najmladšej členky rodiny. Našťastie, Hanka sa už dáva do poriadku, a tak sa môže rodina opäť vrhnúť do bežného režimu.
Jana teraz môže naplno pokračovať v práci, aj keď leto pre ňu rozhodne nebolo odpočinkovým obdobím. V obľúbenom seriáli Dunaj, kde sa objavuje už od začiatku, prichádza k veľkým zmenám. Podľa slov scenáristov nie je žiadna postava v bezpečí a s príchodom nových tvárí sa karty poriadne zamiešajú. A ako sa zdá, ani arogantná Schatzi nemusí byť výnimkou. Je otázne, či sa zmeny v príbehu dotknú aj jej postavy, no jedno je isté – v Dunaji sa určite bude na čo pozerať.
Schatzi z Dunaja prežila hororové leto: ÚRAZ dcéry, STRACH o rodinu a žiadny oddych! (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)