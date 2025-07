Módna šou Mikloška: MÚZA Majeská, ŠTÝLOVÁ Czoborová a takto to ROZTOČILA Heribanová s partnerom!

Na módnej prehliadke Fera Mikloška to žilo. (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Jana Majeská, známa ako Helga z Dunaja, sa po móle prešla po prvýkrát – a rovno očarila samotného Mikloška! Ten ju pred zrakmi hostí vyhlásil za svoju novú múzu. Vysoká móda má novú kráľovnú a Helga... teda Jana, jednoznačne bodovala!





Zora Czoborová ukázala, že nielen vo fitku vie zaujať. Na čierny overal nahodila výrazné červené sako, vlasy vyčesala dohora, šmarila si podpätky, okolo krku perly a výsledok? Sebavedomá diva, ktorá kradla pohľady. Fashion statement ako sa patrí!Moderátorka Alena Heribanová predviedla na móle ligotavé modré šaty, ktoré by rozžiarili aj nočnú oblohu. Ale to nebolo všetko! Po prehliadke sa vrhla do víru tanca so svojím partnerom – nemeckým podnikateľom Konradom, ktorý ju s úsmevom povykrúcal.