Švajčiarsko potvrdilo, že v Ženeve sa uskutočnia rokovania medzi USA a Iránom

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/Werni)
ŽENEVA - Švajčiarsko v sobotu oznámilo, že Omán bude budúci týždeň hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve, pričom Washington tlačí na Teherán s cieľom dosiahnuť dohodu o obmedzení jeho jadrového programu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Švajčiarsko je vždy pripravené ponúknuť svoje dobré služby na uľahčenie dialógu medzi Spojenými štátmi a Iránom,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí pre AFP.
Dodal, že „Omán bude hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve budúci týždeň. Švajčiarsko tieto rozhovory víta a podporuje“. Hovorca neuviedol presný deň, kedy sa rokovania uskutočnia.