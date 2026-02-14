ŠOK na vlakovej stanici: Muž zbadal KAMERU priamo na pánskych WC, pobúrení ľudia! TAKTO to vysvetľujú

KOŠICE - Na pánskych toaletách železničnej stanice v Košiciach objavil cestujúci kameru, ktorá vyvolala vlnu pobúrenia na sociálnych sieťach. Zariadenie umiestnené pri vstupe k pisoárom mnohí označili za nezákonné a za zásah do súkromia návštevníkov stanice. Stanica však tvrdí, že všetko je inak.
Slovák ostal pri návšteve pánskych toaliet na železničnej stanici v Košiciach zaskočený. V priestoroch, kde sa vykonáva potreba, zbadal kameru, ktorá v takýchto priestoroch byť nemôže. "Kamera na pánskych WC na vlakovej stanici, pri vstupe do miestnosti s pisoármi, kde vykonávaš malú potrebu, v ľavom rohu," napísal na sociálnej sieti v skupine Mesto Košice na Facebooku a zverejnil fotografiu.
Záber okamžite vzbudil desiatky reakcií. "Veď to je protizákonné," zareagoval viacerí Košičania. "To je absurdné, koho to už zaujima, že kto ako vykonána svoju malú potrebu - presne tam je osadená kamera. To je zásah do súkromia, by som bol zvedavý, čo za expert toto povolil a osadil tam kameru," píše ďalší.
Na druhej strane tu bol aj taký, ktorý to za problém nevidí. "Ja sa nečudujem, je to prevencia, keďže sa všetko ničí. Ľudia si nič nevážia," myslí si Erik.
Reakcia stanice, takáto je pravda
Stanica vo svojom stanovisku pre Nový čas uviedla, že v daných priestoroch sa nenachádza a nikdy nenachádzalo funkčné kamerové zariadenie schopné zaznamenávať obraz alebo zvuk. Podľa ich vyjadrenia ide len o vizuálny preventívny prvok, teda maketu, ktorej úlohou je odradiť od protiprávneho či rizikového správania, ku ktorému tam v minulosti dochádzalo a ktoré spôsobovalo škody na majetku aj ohrozovalo bezpečnosť ľudí. Zariadenie podľa stanice technicky neumožňuje žiadne nahrávanie, ukladanie ani prenos osobných údajov, a preto podľa nich nedochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle GDPR ani zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V závere stanoviska zdôraznili, že si plne uvedomujú citlivosť hygienických priestorov z hľadiska ochrany súkromia. „Preto opakujeme, že akékoľvek monitorovanie takýchto miest skutočnou záznamovou technikou by bolo v rozpore s platnou legislatívou aj našimi internými pravidlami,“ uviedla stanica.