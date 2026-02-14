Najskôr zlatá medaila, potom PRSTEŇ: Lyžiarka Breezy Johnson sa zasnúbila priamo na Olympiáde!

MILANO/CORTINA - Je toto vôbec možné? Dokonalej žiadosti o ruku sa dočkala americká lyžiarka Breezy Johnson po tom, čo dobehla do cieľa super-G! Z Milana si odnesie cenné zlato na krku, ale hádam ešte cennejšie na prste. Keď jej dlhoročný priateľ pokľakol, kamery upierali oči len na nich a ona vyslovila svoje zamilované ÁNO!
Breezy Johnson, najslávnejšia zjazdárka týchto Zimných olympijských hier sa nepredviedla len v lyžiarskych disciplínach. Okrem športového divadla, predviedla aj romantické divadlo lásky. Najskôr získala zlatú medailu v ženskom zjazde a potom si jej priateľ pokľakol a požiadal ju o roku!
Spravil tak pred zrakmi fanúšikov a kamerami novinárov z celého sveta! Connor Watkins vytiahol v cieľovej rovinke po Super-G z vrecka nádherný prsteň z bieleho zlata s modrým safírom. "Pracovala si tak tvrdo a dosiahla si toho toľko, a predsa si stále nachádzaš čas ma milovať, robiť ma výnimočným, a čo je najdôležitejšie, pomáhaš mi milovať sám seba," povedal pretekárke, ktorej sa obrovský slalom nevydaril a dokonca pri ňom spadla na trati.
Ihneď sa obaja dojali, ale Connor pokračoval: "Je len jeden spôsob, ako chcem stráviť zvyšok života, a to je po tvojom boku. Milujem ťa, Breezy, vezmeš si ma?" Cez slzy tridsaťročná pretekárka súhlasne prikývla a obaja sa pobozkali za potlesku fanúšikov, priateľov a blízkych z tímu USA.
Connor však nebol úplne sám, otázku položil s pomocou Taylor Swift a textu z jej piesne "The Alchemy." Na krabičke, v ktorej bol prsteň uložený, bol vyrytý posledný verš refrénu: "Úprimne, kto sme my, aby sme bojovali s alchýmiou?"
"Ahojte... zoznámte sa s Connorom! Môj bývalý priateľ! A súčasný snúbenec!" napísala Breezy na Instagrame spolu s fotografiami z neuveriteľnej žiadosti o ruku. "Ďakujem všetkým, ktorí umožnili tento moment. Bolo to všetko, o čom som kedy snívala. Tak trochu ako Connor!"
A zdá sa, že Connorov štýl sa páčil aj Taylor Swift. Onedlho totiž zasnúbenej lyžiarke odpísala na Instagrame textom inej piesne, inšpirovanej jej snúbencom Travisom Kelcem: "'Kde je trofej? Už ku mne beží.' GRATULUJEM!" A gratulujeme aj my!
