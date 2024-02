AFÉRA, akú český šoubiznis ešte nezažil: Brutálne NAPADNUTIE… Vytrhala jej vlasy, ťahala ju po asfalte!

Budova RTVS (Zdroj: Instagram M.J./Instagram I.E.)

O šokujúcom incidente prehovorila sama influencerka na sociálnej sieti Instagram. „Chcela by som vám dnes podať svedectvo o tom, čo sa stalo v noci zo soboty na nedeľu. Bola som brutálne napadnutá zozadu, nečakala som to,“ uviedla v príbehu, zatiaľ čo ukazovala svoje fialové modriny a monokel na oku.

Agresivita neznámej útočníčky sa však stupňovala... „Bola som vláčená po asfalte za vlasy,“ prekvapila Michaela a ukázala aj lysiny vytrhaných vlasov, kvôli ktorým sa jej chcelo plakať. „Mám kompletne vytrhané celé vlasy. Ja ani neviem, čo k tomu mám povedať, pretože som fakt bola vláčená po asfalte,“ dodala blondínka. Kto za napadnutím stojí, ani dôvod, však neprezradila.

(Zdroj: Instagram M.J.)

No netrvalo dlho a česká verejnosť si spojila všetky indície. V rovnakom čase sa totiž na profile Intelektuálna elita objavila ďalšia žena s monoklom... A sledujúci mali vo veci jasno. Druhá dobitá žena je totiž istá Tereza, ktorá je novou partnerkou Michaelinho exmanžela.

„Michaela Jonášová je bývalá manželka Jonáša. Aktuálne už žije s niekym iným. Pani na fotke je aktuálna partnerka Jonáša. Takže Michaela dala ranu novej partnerke svojho bývalého manžela, s ktorým má jedno dieťa,“ zhodnotila jedna z komentujúcich. „Miša pred chvíľou dávala story, že bola napadnutá, tak by som sa nečudovala, keby sa len takto bránila. Samozrejme si to ale mohla vymyslieť, nejde mi totiž do hlavy, prečo by si začínala Tereza,“ pridala sa ďalšia. No ako to bolo v skutočnosti, vedia zrejme len ony dve. FOTO v GALÉRII»