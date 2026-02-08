Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Nedovolené ozbrojovanie: Muž sa pokúsil prejsť hranice vo Vyšnom Nemeckom so strelivom, skončil v cele

Colníci našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice
Colníci našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
TASR

VYŠNÉ NEMECKÉ - V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý sa tento týždeň pokúsil prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom aj so strelivom. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Cez hranicu sa ako vodič dodávkového vozidla pokúsil z územia Slovenskej republiky prejsť cudzí štátny príslušník, ktorý mal v batožinovom priestore väčšie množstvo streliva držaného bez príslušného povolenia,“ spresňuje s tým, že vďaka vzájomnej spolupráci finančnej správy (FS) a polície mužovi obmedzili osobnú slobodu.

 
 

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová potvrdila, že ide o prípad, o ktorom v uplynulých dňoch informovala FS. Colníci podľa zverejnených informácií našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice.

