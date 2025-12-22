Speváčka Tina má hlavu v smútku: Doma mám všetko rozbité... a môže za to syn Leo

BRATISLAVA - Speváčka Tina žiari šťastím nielen na scéne, ale aj doma. Keď má však chmúrnu náladu, zatvára sa pred svetom.
Speváčka Tina sa pohybuje na hudobnej scéne už vyše 22 rokov a stále je to "ruka hore"! Darí sa jej čoraz viac a hoci si v živote prešla všeličím a nie vždy jej boli hviezdy naklonené, dôvod na úsmev má stále: „Určite áno, každý deň, každé ráno, viem, že vyzerám ako psychopat, ale to, že stále žijem a môžem tvoriť a stále to niekoho zaujíma, to je dokonalé,“ teší sa Tina a dodáva, že aj keď sa zobudí so zlou náladou, tak nejako prežije a radšej sa stiahne, aby negatívnym nastavením ľudí okolo seba neinfikovala. „Mám zlé chvíle, hocikedy to príde, ale to patrí k tejto hre,“ hovorí o presvedčení, že aj to zlé niekedy odíde.
Dobrú náladu sa Tina snaží mať aj doma, aby u nich vládlo pozitívne nastavenie. Určite všetci spolu zažívajú veľa úsmevných chvíľ a speváčka má veľkú radosť z toho, že sa z jej detí formujú skvelé osobnosti: „Obidvaja sa profilujú krásnymi smermi. Aničke sme nedali na výber, geneticky je natlakovaná umením, takže určite je to jej smerovanie a u syna nás veľmi prekvapilo, že si vybral šport,“ hovorí o futbale. Talent teda 12-ročný Leo zjavne zdedil po otcovi, futbalistovi Richardovi Lásikovi. „On už nedokáže rozprávať bez toho, aby kopal do lopty,“ tvrdí o synovi Tina a budete žasnúť, čo všetko musí tolerovať kvôli jeho vášni. Netrúfame si odhadnúť, či by toto zvládla každá mama… Ozajstný "freestyle" však Tinu s deťmi čaká aj počas vianočných sviatkov. Možno si však stihnú pozrieť benefičný koncert Úsmev ako dar, kde účinkuje aj Tina. Sledujte aj vy v utorok o 12.05 na Jednotke.
Podporiť deti z detských domovov môžete aj vy zaslaním esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je 5 eur v sieti všetkých operátorov. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.