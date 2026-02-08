USA plánujú sprísniť vstup: Turisti budú musieť poskytnúť viac osobných údajov

WASHINGTON - Americká colná a pohraničná stráž (CBP) plánuje sprísniť pravidlá vstupu pre turistov z Nemecka a mnohých ďalších krajín. Cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Spojených štátov, budú musieť vopred poskytnúť viac informácií o svojom osobnom živote ako doteraz. Informuje o tom nedeľňajšia správa tlačovej agentúry DPA.
V pondelok uplynie lehota na podanie námietok a pripomienok k navrhovaným zmenám. Potom CBP posúdi predložené návrhy a môže urobiť ďalšie zmeny, než reforma nadobudne platnosť. Toto opatrenie sa týka návštevníkov, ktorí vstupujú do krajiny s Elektronickým systémom cestovných povolení (ESTA), bežným bezvízovým povolením pre turistov a obchodných cestujúcich z viac ako 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe bezvízového styku. To umožňuje pobyt v USA maximálne na 90 dní.
CBP vlani v decembri navrhla zmeny pre žiadateľov o ESTA, z ktorých niektoré vyvolávajú osobitnú neistotu. Tí, ktorí chcú vstúpiť do USA na tomto základe, totiž budú musieť v budúcnosti zverejniť informácie o svojej prítomnosti na sociálnych médiách za uplynulých päť rokov. Z návrhu uverejneného v americkom Federálnom registri však nie je jasné, čo presne sa tým myslí.
Reforma sprísňuje vstup do USA
Reforma tiež uvádza, že žiadatelia budú musieť v budúcnosti poskytovať množstvo dodatočných osobných údajov. Návrhy na zber dodatočných údajov zahŕňajú napríklad telefónne čísla používané v uplynulých piatich rokoch a e-mailové adresy používané v uplynulých desiatich rokoch. Zahrnuté sú aj podrobné informácie o členoch rodiny ako napríklad dátumy narodenia, miesta bydliska a miesta narodenia. Tieto snahy sú súčasťou sprísnených migračných a bezpečnostných politík vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Prezident obviňuje predchádzajúcu administratívu z prílišnej zhovievavosti voči pravidlám vstupu a pobytu. Republikánsky politik opakovane varoval, že návštevníci sa zdržiavajú v USA nelegálne, zatiaľ čo vláda zintenzívnila deportácie. Prísnejšie pravidlá sa plánujú nielen pre turistov, ale aj pre niektorých držiteľov víz. Už dlho existuje plán skrátiť platnosť víz pre študentov a novinárov zo zahraničia. To by mohlo viesť k tomu, že držitelia budú musieť žiadať o predĺženie v podstatne kratších intervaloch.