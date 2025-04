Čírová sa pustila do REKONŠTRUKCIE domu: TAKTO to u nich bude vyzerať... Čistý LUXUS!

Mária Čírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Mária Čírová sa pred veľkonočnými sviatkami podelila so svojimi fanúšikmi o veľkú novinku – pustili sa do rekonštrukcie! Ako sama priznala, museli kompletne vypratať všetky veci, čo si vyžiadalo poriadnu dávku času a energie. „Rekonštrukcia. Nielen domu, ale aj nás. Je to neskutočné vypratať komplet celý dom. Viete si to predstaviť u vás? Každá vec mi musí prejsť rukami. Čistý Armagedon, ale ide to. Keď mi je ťažko, pozerám si vizualizácie!!!" napísala s tým, že to trvá už 16 dní. Teraz im už neostáva nič iné, len dokončiť to a trpezlivo čakať, kým sa ich nový vysnívaný domov zmení na nepoznanie.

Svojim fanúšikom však Mária ponúkla malý náhľad – ukázala vizualizáciu toho, ako by ich nový domov mal vyzerať. A treba uznať, že to vyzerá naozaj luxusne! Moderne, vkusne a s dôrazom na detaily. „Toto je moja motivácia, keď zakopnem o krabice plné kníh, o nepotrebné sošky, ktoré neviem vyhodiť, o tašky "čo sa možno raz zídu" (určite to poznáte), keď triedim, vypratávam, odkladám do boxov, ktoré už ani neviem zavrieť. Vizualizácia nášho budúceho domova. Zatiaľ len obrázok.. ale dodáva mi nádej, že raz to celé bude dávať zmysel!" vyznala sa. Fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na finálny výsledok spolu s ňou. FOTO ich novej obývačky si môžete pozriet v galérii.