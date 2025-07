Slováčkova SEXBOMBA (56) v Karlovych Varoch: Opäť NESKLAMALA... Pod šatami bola ÚPLNE HOLÁ!

Lenka Dragounová (Zdroj: Profimedia)

KARLOVE VARY - Lenka Dragounová (56) je česká podnikateľka, ktorá je často vídaná v spoločnosti slávnych a úspešných mužov. Niekoľkokrát bola spájaná aj s Felixom Slováčkom (82)... Blondínka je známa svojimi mimoriadne odvážnymi outfitmi. No a nesklamala ani na zahájení filmového festivalu v Karlovych Varoch... Pod šatami bola úplne nahá!

Podnikateľka Lenka Dragounová je u našich západných susedov známa aj ako lovkyňa slávnych mužov. Miluje ich spoločnosť a často sa objavuje po ich boku. V spoločnoti už bola videná s Felixom Slováčkom, jeho synom Felixom mladším, ale aj Michalom Davidom či Jaromírom Jágrom. Známa je tiež odvážnym spôsobom oblieklania...

No a tomu nezostala nič dlžná ani na zahájení 59. ročníka Medzinárodného Filmového festivalu v Karlovych Varoch. Ten odštartoval v piatok a potrvá do 12. júla. No a Dragounová si na otvárací ceremoniál zvolila opäť poriadne odvážne šaty. Čierny trblietavý kúsok mal totiž prestrih od samotného spodku sukne až hore cez celý rukáv.

No a tento šteklivý rozparok odhalil, že plavovláska bola pod šatami úplne nahá. Počas celého večera tak hrozilo, že sa látka posunie a vykukne niečo, čo Lenka nechce. Veď pozrite sami!

Lenka Dragounová (Zdroj: Profimedia)