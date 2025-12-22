Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Šok v Holandsku! Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia deväť zranených

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

AMSTERDAM - Deväť osôb utrpelo zranenia po tom, čo v holandskom meste Nunspeet v pondelok auto vrazilo do skupiny ľudí čakajúcich na prehliadku vozidiel vyzdobených vianočnými svetlami. Najmenej tri osoby sú vážne zranené. Podľa polície, ktorá o nehode informovala na sociálnych sieťach, incident zrejme nebol úmyselný, avšak k definitívnym záverom dospeje až vyšetrovanie. Informuje správa agentúr AFP a AP.

Ľudia v čase nehody čakali na prehliadku vozidiel v tomto meste vzdialenom približne 70 kilometrov východne od Amsterdamu. Prehliadku po incidente zrušili. „To, čo malo byť momentom solidarity, končí veľkým znepokojením a smútkom,“ uviedol vo vyhlásení starosta Jan Nathan Rozendaal.

Predseda holandskej liberálnej strany D66 Rob Jetten, ktorá zvíťazila v októbrových voľbách, na sociálnej sieti X vyjadril vďaku záchranným službám zasahujúcim na mieste nehody. Polícia tvrdí, že auto šoférovala 56-ročná žena z Nunspeetu, ktorá utrpela menšie zranenia. Polícia ju zadržala, „ako je obvyklé pri vážnej dopravnej nehode“. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla.

Viac o téme: NehodaPolícia HolandskoAuto
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Talianska poriadková polícia použila
Nepokoje v Turíne po vysťahovaní mládežníckeho centra: Demonštrácie prerástli do konfliktov s políciou
Zahraničné
Albanese po útoku na
Albanese po útoku na pláži nariadil preskúmanie polície a spravodajských služieb
Zahraničné
Malajzijská polícia zasadila úder
Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!
Zahraničné
Dopravná nehoda v Zbyňove.
Polícia vyšetruje štvrtkovú nehodu v Zbyňove: Zrážka si vyžiadala dvoch zranených
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Speváčka Tina má hlavu v smútku: Doma mám všetko rozbité... a môže za to syn Leo
Speváčka Tina má hlavu v smútku: Doma mám všetko rozbité... a môže za to syn Leo
Prominenti
Juraj Bača je čerstvý otec, ale deje sa mu aj ďalšia zvláštnosť v živote: Nechávam ťa!
Juraj Bača je čerstvý otec, ale deje sa mu aj ďalšia zvláštnosť v živote: Nechávam ťa!
Prominenti
Má toho DOSŤ! Raper Kali priznal náročné chvíle: Úsmev by ste na jeho tvári hľadali márne!
Má toho DOSŤ! Raper Kali priznal náročné chvíle: Úsmev by ste na jeho tvári hľadali márne!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Napätie v Srbsku! Pricestoval Pellegrini, konajú sa však protesty: Demonštranti neuposlúchli políciu
Domáce
TEST cyklónového vysávača do
TEST cyklónového vysávača do 60 eur: Pôsobí ako detská hračka, upratuje ako drahý spotrebič
hashtag.sk
Robert Fico
Premiér Fico nevylúčil možné zmeny na Úrade pre verejné obstarávanie: PS chce úrad brániť
Domáce
HROZNÁ TRAGÉDIA na železnici: Rušňovodič už nemal šancu, zrážka si vyžiadal život! Mrazivé DETAILY nešťastia
HROZNÁ TRAGÉDIA na železnici: Rušňovodič už nemal šancu, zrážka si vyžiadal život! Mrazivé DETAILY nešťastia
Bratislava

Zahraničné

Lotyšsko predlžuje zvýšenú ochranu
Lotyšsko predlžuje zvýšenú ochranu svojej hranice s Bieloruskom
Zahraničné
Sergej Lavrov
Hrozia ďalšie útoky Ruska v Európe? Moskva používa PODOBNÚ rétoriku, ako pred vpádom na Ukrajinu!
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev zverejnil apoštolský list: Vyzval na cirkevnú jednotu
Zahraničné
Šok v Holandsku! Auto
Šok v Holandsku! Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia deväť zranených
Zahraničné

Prominenti

Tina a Kali
Speváčka Tina má hlavu v smútku: Doma mám všetko ROZBITÉ... a môže za to syn Leo
Domáci prominenti
Hudobná legenda oznámila smutnú
Hudobná legenda oznámila smutnú správu: Diagnostikovali mu RAKOVINU pľúc!
Zahraniční prominenti
Nicole Eggert, Brande Roderick
Hviezdy Baywatchu po 30 rokoch opäť pokope: Jedna bojuje s rakovinou, ale... Stále vyzerajú skvelo!
Zahraniční prominenti
Kali
Má toho DOSŤ! Raper Kali priznal náročné chvíle: Úsmev by ste na jeho tvári hľadali márne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bývalá hviezda filmov pre
Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu? Odpoveď prekvapí VŠETKÝCH pánov!
Zaujímavosti
Týmito kombináciami potravín si
Týmito kombináciami potravín si ničíte trávenie: Ak toto jete spolu, ihneď prestaňte
vysetrenie.sk
NAJŠIALANEJŠIE zásielky roka: DHL
NAJŠIALANEJŠIE zásielky roka: DHL prepravila vzácne zvieratá aj poklad z Formuly 1! Poslednú zásielku strážila ochranka
Zaujímavosti
Bežná jazda autobusom sa
Bežná jazda autobusom sa zmenila na záchrannú akciu: Cestujúci neverili vlastným očiam! Zrazu sa tam objavila KOALA
Zaujímavosti

Dobré správy

Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk

Ekonomika

Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Skladovanie potravín

Šport

FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Greif bude mať slávneho spoluhráča: Mladá hviezda Realu Madrid chce naštartovať kariéru
Greif bude mať slávneho spoluhráča: Mladá hviezda Realu Madrid chce naštartovať kariéru
Ligue 1
VIDEO Najdrahší hráč Premier League je po operácii dvojitej zlomeniny: Čaká ho obrovský čas bez futbalu
VIDEO Najdrahší hráč Premier League je po operácii dvojitej zlomeniny: Čaká ho obrovský čas bez futbalu
Premier League
Neapol s Lobotkom má vo vačku ďalšiu trofej: Skúsene ovládli zápas a napodobnili Hamšíkov tím
Neapol s Lobotkom má vo vačku ďalšiu trofej: Skúsene ovládli zápas a napodobnili Hamšíkov tím
Taliansko

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Hľadám prácu
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Hľadám prácu

Technológie

Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Bezpečnosť
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Android
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Samsung
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Veda a výskum

Bývanie

Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla

Pre kutilov

Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočná služobná cesta sa zvrtla na zakázanú romancu: Napätie medzi kolegami sa zmenilo na nečakanú vášeň
Partnerské vzťahy
Vianočná služobná cesta sa zvrtla na zakázanú romancu: Napätie medzi kolegami sa zmenilo na nečakanú vášeň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sergej Lavrov
Zahraničné
Hrozia ďalšie útoky Ruska v Európe? Moskva používa PODOBNÚ rétoriku, ako pred vpádom na Ukrajinu!
Michelle Newtonovú našli po
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Nezvestnú Michelle našli po 42 rokoch! Mala NOVÚ identitu a o NIČOM nevedela
Prezident SR Peter Pellegrini
Domáce
Napätie v Srbsku! Pricestoval Pellegrini, konajú sa však protesty: Demonštranti neuposlúchli políciu
Ukrajinská továreň spoločnosti Fire
Zahraničné
SKUTOČNÉ ZÁBERY z ukrajinskej továrne na výrobu rakiet: Strata dôvery v USA? Kyjev podnikol JASNÉ opatrenia

Ďalšie zo Zoznamu