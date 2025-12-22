Šok v Holandsku! Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia deväť zranených

AMSTERDAM - Deväť osôb utrpelo zranenia po tom, čo v holandskom meste Nunspeet v pondelok auto vrazilo do skupiny ľudí čakajúcich na prehliadku vozidiel vyzdobených vianočnými svetlami. Najmenej tri osoby sú vážne zranené. Podľa polície, ktorá o nehode informovala na sociálnych sieťach, incident zrejme nebol úmyselný, avšak k definitívnym záverom dospeje až vyšetrovanie. Informuje správa agentúr AFP a AP.
Ľudia v čase nehody čakali na prehliadku vozidiel v tomto meste vzdialenom približne 70 kilometrov východne od Amsterdamu. Prehliadku po incidente zrušili. „To, čo malo byť momentom solidarity, končí veľkým znepokojením a smútkom,“ uviedol vo vyhlásení starosta Jan Nathan Rozendaal.
Predseda holandskej liberálnej strany D66 Rob Jetten, ktorá zvíťazila v októbrových voľbách, na sociálnej sieti X vyjadril vďaku záchranným službám zasahujúcim na mieste nehody. Polícia tvrdí, že auto šoférovala 56-ročná žena z Nunspeetu, ktorá utrpela menšie zranenia. Polícia ju zadržala, „ako je obvyklé pri vážnej dopravnej nehode“. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla.