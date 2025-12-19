STVR odvysiela finále 5. série šou Pečie celé Slovensko už v nedeľu večer na Jednotke

Už v nedeľu 21. decembra o 20.30 h odvysiela Slovenská televízia na Jednotke finále premiérovej piatej série obľúbenej šou Pečie celé Slovensko. O titul „Majster pekár“ v ňom zabojuje trojica finalistiek – Lenka Kaur, Jana Simová a Viktoria Kaniuk.
Vo veľkom finále bude trojica amatérskych pekárok – Lenka, Janka a Viki - piecť dobroty na silvestrovský stôl. V osobnej výzve pripravia silvestrovská kanapky, v technickej výzve sa popasujú s receptom na ikonický rez Opera a v kreatívnej výzve predvedú torty so svetelnými a pyrotechnickými efektami, ktoré šokujú aj dvojicu porotkýň Petru Tóthovú a Jozefínu Zaukolcovú.
„Stať sa Majsterkou pekárkou piatej série by bol splnený sen. Ja som sa hlásila už do 4. série a teraz chápem, že nebol ešte môj čas. Možno inšpirujem aj iných a ukážem, že ak sa človek nevzdáva, tak to dokáže dotiahnuť až do úspešného konca, aj keď to v jednom ročníku nevyjde, v tom druhom môžete zahviezdiť,“ vyjadrila sa sympatická Bardejovčanka Janka.
Lenka sa rozhodla, že si finále hlavne užije: „Celková cesta do finále bola dlhá a náročná. Nemyslím, že som v živote robila niečo čo bolo fyzicky a psychicky tak náročné. Chýba mi rodina a to, že ich už čoskoro uvidím ma celkovo poháňa dopredu. Ja viem, že možno pre viacerých to bude nepochopiteľné, ale ja som sem naozaj neprišla vyhrať. Samozrejme, chcem ukázať, že miesto vo finále som si zaslúžila, tak určite nepoľavujem v mojej ceste za novými príchuťami, ale v konečnom dôsledku, je to naše posledné kolo a máme tú výhodu oproti ostatným, že už nemôžeme „vypadnúť“, tak ja vstupujem do finále s tým, že si to idem užiť plnými dúškami.“
„Získať tento titul by pre mňa znamenalo dokázať samej sebe, že niečo naozaj viem, že som sa všetko naučila vlastnými rukami, vlastnými chybami aj skúškami. Ak by sa to podarilo, dúfam, že sa mi otvorí svet cukrárstva ešte viac a že sa moja vysnívaná cukráreň alebo dielňa raz stane skutočnosťou,“ prezradila skromná Viki.
Kto získa titul Majstra pekára v piatej sérii šou Pečie celé Slovensko sa diváci dozvedia už v nedeľu 21. decembra o 20.30 h na Jednotke.
Všetky informácie o štvrtej sérii šou, vrátane receptov, nájdu diváci aj na webe www.pecieceleslovensko.sk a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
- reklamná správa -