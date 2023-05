Dag Palovič šokoval Adelu: PRVÝKRÁT priznal svoju poruchu... Trpí týmto syndrómom!

Dag Palovič bol hosťom Adely Vinczeovej v šou Trochu inak, kde sa vrátil aj k svojej ťažkej nehode. Keď sa na svojej motorke pokúšal odbočiť vľavo, narazilo do neho auto a museli ho vrtuľníkom prevážať do nemocnice.

„Bol som dva týždne v umelom spánku, mal som asi tri – štyri smrteľné diagnózy, ďalšie štyri devastačné poranenia – krvácanie do mozgu, fraktúra lebky, zlomené rebro, zakrvácané pľúca, chýbajúca noha, rozlámaná ruka, jeden stavec hrudný rozlámaný, štyri poškodené...” vyrátal a dodal, že o amputovanej nohe sa dozvedel až po troch či štyroch týždňoch.

Našťastie sa zdá, že zotavovanie napreduje naozaj dobre a Dag už aj vyzerá oveľa zdravšie ako predtým.

Samozrejme, pri takýchto životných ranách nejde len o fyzický, ale aj duševný stav. V tomto má Dag výhodu, že sa venuje mentálnym tréningom a dokáže aj sám sebe pomôcť zmieriť sa s ranami osudu. Pri tejto téme prezradil, že už má aj jednu celoživotnú diagnózu. „Ja mám chorobu autistického spektra, Aspergerov syndróm,” priznal verejne.

A Adela bola naozaj šokovaná, pretože doteraz to netušila. „Máš? To máš naozaj? To som nevedela,” zareagovala zmätene. „Vraj, keď más vyššie IQ a EQ, tak to nevidno,” vysvetlil Dag, prečo si na ňom doteraz nikto nič nevšimol. Exmoderátor má takú vysokú inteligenciu, že patrí do Mensy, no presné číslo svojho IQ neprezentuje. „To sa nehovorí, ale teda nad 130,” povedal.