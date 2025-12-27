Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!

BRATISLAVA - Pokojné sviatky? Ani zďaleka. Lekári na bratislavských urgentných príjmoch a ambulantných pohotovostiach mali počas Štedrého dňa plné ruky práce. Pomoc potrebovali stovky pacientov, pričom nechýbali ani kuriózne prípady.
Nechýbali "vianočné klasiky"
Ako informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská, zdravotníci ošetrili takmer 350 pacientov. Ľudí najčastejšie trápili bolesti brucha, problémy po nadmernom požití alkoholu, ale aj kosť uviaznutá v hrdle počas večere.
Bolesťami brucha trpelo 17 pacientov, jednému zostala kosť v hrdle. Osem ľudí skončilo na urgente pre intoxikáciu alkoholom a deväť pacientov vyhľadalo pomoc pre psychické ťažkosti. Situácia bola vážna aj v ďalších prípadoch – 21 pacientov museli hospitalizovať, napríklad pre vážne poranenia chrbtice či hlavy. „Päť osôb sa muselo podrobiť operačnému zákroku,“ uviedla Kliská.
Bizarná žiadosť od muža s protézou
Na urgent však prišli aj ľudia, ktorí nemali žiadne zdravotné ťažkosti, no dožadovali sa náročných vyšetrení ako MR, CT či kompletný krvný obraz. Personál však zaskočil aj mimoriadne zvláštny prípad.
„Za najzvláštnejší považujeme návštevu pána, ktorý prišiel so svojou mamou a žiadal, aby jej personál vyčistil zubnú protézu,“ dodala hovorkyňa UNB.
Záchranári v teréne a vyše 1 500 výjazdov po celom Slovensku
Rušno mali aj zdravotnícki záchranári. Počas Štedrého dňa zasahovali pri 1 563 pacientoch naprieč Slovenskom. Najviac výjazdov zaznamenali v Košickom kraji (290) a Prešovskom kraji (238), najmenej ich bolo v Trnavskom (162) a Nitrianskom kraji (167).
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR uviedlo, že najčastejšie išlo o kardiologické problémy a ťažkosti s dýchaním. Celkovo bolo v stredu 24. decembra zaevidovaných až 2 130 udalostí.