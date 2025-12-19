Nvotová tvrdo o kauze Jokea: Obchytkávanie je BEŽNÉ, ospravedlnenie NIE! Prečo Fera ničíte?!

BRATISLAVA - Verejnosť si už dva týždne veselo kope do Fera Jokea, no Dorota Nvotová sa postavila proti davu. Poukazuje na to, že ženy zažívajú sexuálne obťažovanie denne a väčšinou sa ani len nedočkajú ospravedlnenia. Fero Joke priznal svoju chybu, prevzal zodpovednosť a verejne sa ospravedlnil, napriek tomu sa stal terčom internetového lynču.
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
Fero Joke sa síce dopustil nevhodného správania, keď pod vplyvom alkoholu kládol ruky tam, kde nemal, no Nvotová zdôrazňuje, že PO TOM urobil všetko správne. „S hlbokou úprimnosťou prijal zodpovednosť. Na rozdiel od tisícok ožratých chlapov, ktorí roky kládli paprče na naše ženské telá. Tak si do neho kopnime. Do človeka, ktorý pre občiansku spoločnosť urobil viac než všetci kopajúci dokopy. Do človeka, ktorý doslova žije pomáhaním a charitou. Do človeka, ktorý si svoj úspech neprivlastňuje, ale ho vracia späť spoločnosti. Do človeka, ktorý nám všetkým nastavuje zrkadlo,“ dodáva Dorota.
Ferovo alter ego Maja častokrát paroduje politikov, ale aj zrkadlí dnešnú spoločnosť. „Vidíme v nej naše kolektívne vedomie, naše slováctvo, našu škrupulóznosť, našu malosť. Bola to práve Maja, ktorá sa pod vplyvom alkoholu dopustila obchytkávania. Nezbavuje to Fera zodpovednosti, no ponúka to iný náhľad. Fero bol v role Maji, šaškoval – a zvrtlo sa to proti nemu.“
Z dopadom celej kauzy na komika nie je stotožnená aj Kristína Tormová. Podľa nej sa aj teraz mali ozvať obete sexuálneho obťažovania. „Mne je ľúto, že páni sa neozvú, že to neukončia. Keď sa rozhodli pre verejné obvinenie, mali by ho uzavrieť verejne. Nenatočia video o tom, že sú s Ferom v kontakte, že spolu niekoľkokrát volali, že sa im niekoľkokrát ospravedlnil, že ospravedlnenie prijali," myslí si herečka. „Lebo tým pádom lynč pokračuje a nie, nie je fér, že sa tu deje verejná poprava. Čakám na nejaké ďalšie video (nie nahaté, tých som už nechtiac videla priveľa, už mi to neposielajte),“ uzavrela.
