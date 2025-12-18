Bitka a krčmový zápach urobili svoje: Je tu PRVÝ návrh, poslanci by mali fúkať, opití prídu o polročný plat!

BRATISLAVA - Posledné decembrové rokovanie parlamentu so sebou prinieslo mimoriadne nedôstojné, vulgárne a divoké zasadanie. Poslanci koalície po sebe popiskovali, nadávali si, vulgárne sa urážali (a to aj osobne) a niektorí dokonca hovorili, že to tam páchlo ako v krčme. Po týchto smutných udalostiach prichádza návrh z dielne opozície o alkohole. Predsedajúci by získal nasledujúce práva.
archívne video
Poslanci opozičného hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom do pléna priniesli návrh, ktorý by mal zmeniť politiku nazerania sa na podozrivo sa správajúcich poslancov, ktorí vykazujú známky užitia alkoholu. Ak by návrh plénom prešiel, predsedajúci by získal nové právomoci a dokonca by mohol takého poslanca aj vykázať a sú tu aj tresty.
Hnutie zákaz o alkohol presadzuje už dlho, no úspech s ním ešte u koaličných poslancov nemalo. Je matematicky nemožné, aby bez ich podpory bol takýto návrh schválený, no napriek tomu je v ňom niekoľko zaujímavých informácií.
Inde sa fúka úplne bežne, pripomína opozícia
"Je zarážajúce, že takmer na všetkých pracoviskách, vrátane štátnych úradov a inštitúcií, sú zamestnanci na príkaz poverenej osoby povinní vykonať dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu, pričom v najvyššej zákonodarnej a ústavodarnej inštitúcii, ktorou je Národná rada Slovenskej republiky, môžu poslanci a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú jej schôdzí, platení z daní občanov, požívať alkohol v neobmedzenom množstve," konštatujú v návrhu poslanci.
Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!
Opitý poslanec by prišiel o polročný plat aj s výhodami
Hnutie chce teda novelizovať samotný rokovací poriadok NR SR, pričom toto považuje za zmenu, ktorou vraj môžu prijať "účinný nástroj" na zamedzenie účasti opitých ústavných činiteľov na schôdzach a jej výboroch pod sankciou straty 6 mesačných platov (vrátane paušálnych náhrad a funkčných príplatkov).
Nové práva predsedajúceho
Po novom by mohol predsedajúci schôdze vyzvať na podrobenie sa vyšetreniu z vlastného podnetu alebo na návrh aspoň jedného poslaneckého klubu. "Ak sa osoba odmietne podrobiť vyšetreniu alebo vyšetrenie preukáže prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky, je povinná opustiť rokovaciu sálu, inak ju predsedajúci vykáže. Ak vykázaná osoba aj po opakovanej výzve odmietne opustiť rokovaciu sálu, predsedajúci môže dať vykázanú osobu vyviesť," spresňuje novela zákona.
Poslanci pripomenuli, že v súčastnosti je podľa rokovacieho poriadku zakázané vnášať do rokovacej sály jedlo. Navrhuje sa rozšíriť predmetné ustanovenie aj o zákaz vnášať alkohol a iné návykové látky.
Zákonodarci v návrhu uvádzajú návrh na účinnosť návrhu zákona od 1. júna 2026.