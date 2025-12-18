AKTUÁLNE Totálny kolaps na D1 smerom na Slovensko! Zrazili sa autá aj autobus, diaľnica je neprejazdná

JIHLAVA - Na diaľnici D1 na Vysočine sa pred 8: 30 stala hromadná nehoda nákladných áut, autobusu i osobných áut, uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Na miesto sa zišli hliadky polície a všetky zložky integrovaného záchranného systému. O prípadných zranených zatiaľ nie sú bližšie informácie. Diaľnica je na 100. kilometri v smere na Brno neprejazdná.
"Podľa prvotného oznámenia došlo k stretu dvoch nákladných vozidiel, jedného autobusu a minimálne piatich osobných vozidiel," uviedla Čírtková. Na mieste zasahujú hasiči z Humpolca a Jihlavy. Na diaľnici sa tvoria kolóny, zatiaľ sú asi päťkilometrové.
Výstraha pred silnou námrazou
Na Vysočine a v časti Juhočeského kraja platí od stredajšieho rána do dnešných 12.00 výstraha pred silnou námrazou, miestami sú hmly. Či a do akej miery malo na haváriu na D1 vplyv počasie, nie je zatiaľ jasné. Hasiči na Vysočine v noci na dnes odpratávali z ciest kvôli námraze stromy a vetvy, ale mali menej výjazdov ako v stredu. Od 19.00 h zasahovali na dvoch desiatkach miest, najčastejšie na Žďársku a Jihlavsku.