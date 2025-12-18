Prílet ďalších stíhačiek F-16 na Slovensko sa dnes neuskutoční: TOTO je dôvod

KUCHYŇA - Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa vo štvrtok neuskutoční. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.
„Vzhľadom na poveternostné podmienky prílet troch lietadiel F-16 musel byť odložený. Pre predpokladanú poveternostnú situáciu v najbližších dňoch nevieme zatiaľ určiť presný termín, kedy budú tieto lietadlá doručené na leteckú základňu v Kuchyni,“ povedal Zemanovič. Ide o dve jednomiestne a jedno dvojmiestne stíhacie lietadlo.
Vzdušný priestor naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi
Hovorca ďalej ozrejmil, že vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo podľa jeho slov prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici roka 2026. Technické vybavenie, ktoré je potrebné na prevádzku a aj zabezpečenie letovej činnosti na ochranu vzdušného priestoru, je podľa jeho slov už na území SR. Primárnou základňou stíhačiek by malo byť po rekonštrukcii letisko v Sliači.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Na Slovensko ich doteraz priletelo sedem. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.