Otrávil 30 pacientov! Lekár vo Francúzsku dostal najtvrdší trest

BESANCON - Súd vo Francúzsku vo štvrtok odsúdil bývalého anestéziológa Frédérica Péchiera na doživotie za otravu 30 pacientov, z ktorých 12 zomrelo. Informoval o tom spravodajský web France Info.
Péchier pracoval ako anestéziológ na dvoch klinikách vo východofrancúzskom meste Besancon. V rokoch 2008-17 tam za podozrivých okolností utrpelo zástavu srdca 30 pacientov vrátane detí. Dvanástich z nich sa nepodarilo resuscitovať. Najmladšou obeťou bol štvorročný Teddy, ktorý počas rutinnej operácie mandlí prežil dve zástavy srdca. Najstaršou obeťou bol 89-ročný pacient.
Lekár bol súdom uznaný za vinného
Lekár bol súdom uznaný za vinného z kontaminovania intravenóznych vakov draslíkom, lokálnymi anestetikami, adrenalínom alebo heparínom, aby vyvolal zástavu srdca alebo krvácanie u pacientov, ktorých liečili jeho kolegovia. Jeho cieľom bolo podľa obžaloby „psychicky ublížiť“ zdravotníckym pracovníkom, s ktorými bol v konflikte, a „ukojiť svoj hlad po moci“.
Rozhodnutie súdnej poroty o výške trestu korešponduje s požiadavkou prokurátora, ktorý 53-ročného lekára označil za „jedného z najväčších zločincov v histórii,“ a uviedol, že Péchier sa síce vykresľoval ako obeť, ale v skutočnosti nie je hoden lekárskeho titulu. Péchier, ktorý do začiatku vyšetrovania v roku 2017 nebol súdne trestaný, bol súdom stíhaný na slobode. Súd však vo štvrtok rozhodol, že do výkonu trestu nastúpi okamžite. Jeho právnik Randall Schwerdorffer však avizoval, že proti rozsudku podá odvolanie. Uviedol, že celý prípad bol vykonštruovaný a že proti jeho mandantovi sa sprisahala „celá lekárska komunita“.