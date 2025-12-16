Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Týkajú sa platieb, sociálnych služieb aj verejného obstarávania

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa od januára budúceho roka presunú z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Rezort hospodárstva v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.

Ministerstvo zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií sa má zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj k zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj k zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.

Prezident podpísal reformu financovania sociálnych služieb

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal reformu financovania sociálnych služieb. Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.

Príspevok bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti.

Pre piaty, najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur, v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň bude v sume 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, ktorí sa môžu striedať a popritom aj pracovať, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu. V súčasnosti mohla využiť príspevok len jedna osoba.

Vznikne aj nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov (celkovo 36) súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Vyššie územné celky sa zapoja do financovania sociálnych služieb

Od 1. júla 2026 sa vyššie územné celky (VÚC) zapoja do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Od roku 2027 preto dostanú naviac 0,7 % z podielových daní, ktoré budú musieť účelovo použiť na financovanie sociálnych služieb. Dovtedy má zvýšené náklady preplatiť ministerstvo práce. V prípade, že sa opatrovateľ sám stará o odkázanú osobu a domácnosť nemá vyšší príjem ako trojnásobok životného minima, bude môcť získať príplatok na využitie služieb ambulantného zariadenia. Zároveň sa ruší aj limit 80 hodín na mesiac na formálnu starostlivosť poskytovanú súbežne s neformálnou starostlivosťou.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré vzniknú po 30. júni 2026, no budú vo výstavbe alebo budú mať podanú žiadosť o povolenie novej stavby do 31. decembra 2025 a už investovali finančné prostriedky do projektovej dokumentácie, budú zaradené do koncepcie VÚC. Kapacity zariadenia, ktoré v súčasnosti existujú alebo tie, kde už prebiehali investičné zámery, musia byť zohľadnené ako miesta vo verejnom záujme v koncepcii VÚC minimálne do konca roka 2033. Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára 2026, ďalej od 1. júla a 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.

Predávajúci budú povinní umožniť bezhotovostnú platbu, novelu podpísal prezident

Všetci predávajúci budú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z nového zákona o evidencii tržieb, ktorý podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Nová právna úprava nahradí doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je podľa Ministerstva financií (MF) SR pre podnikateľov neprehľadný a niektoré jeho ustanovenia sú už zastarané. Zároveň má priniesť viacero opatrení z minuloročného Akčného plánu boja proti daňovým únikom.

„Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a podobne, ak suma nákupu presiahne jedno euro,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Túto povinnosť nebude mať predávajúci iba v prípade, ak v momente zaplatenia nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby.

Platby cez QR kód prepoja s eKasou

V súvislosti s možnosťou platby cez QR kód bude finančné riaditeľstvo poskytovať predávajúcim prostriedok na oznamovanie úspešnej okamžitej úhrady do pokladnice eKasa. Zároveň však bude možné poskytnutie technických prostriedkov aj inými subjektami s vlastnými riešeniami, ktoré nebudú závislé od finančného riaditeľstva. Pri nesplnení novej povinnosti bude možné udeliť pokutu od 1500 do 20.000 eur.

Súčasťou novej právnej úpravy je aj odstránenie prílohy zákona, v ktorej sú obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa. Tým sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstrániť zvýhodňovanie tých, ktorí pokladnicu eKasa v súčasnosti nemusia používať. „Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby,“ vysvetlilo ministerstvo.

V rámci liberalizácie trhu sa zavádza nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude používať tento typ, alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, respektíve virtuálnu registračnú pokladnicu. Pribudne tiež nová povinnosť pre podnikateľov, a to oznámiť poruchu pokladnice finančnému riaditeľstvu prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.

Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, by mal daňový úrad sprístupniť na účely pridelenia kódu pokladnice eKasa identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona bude považovať za daňové identifikačné číslo. Zároveň sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur. Medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako 15.000 eur. Zákon bude účinný od 1. januára 2026.

Viac o téme: ZákonPlatbySociálne službyVerejné obstarávaniePeter Pellegrini
