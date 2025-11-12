Obrovský smútok v šoubiznise: Celebrity oplakávajú smrť známeho hudobníka (†59)

LOS ANGELES - Slávny moderátor Jimmy Kimmel (57) prežíva veľmi bolestivé chvíle. Navždy totiž prišiel o svojho dlhoročného kamaráta a kolegu Cleta Escobeda. Talentovaný hudobník zomrel v utorok ráno vo veku 59 rokov. Smútia za ním aj mnohé ďalšie celebrity.
Cleto Escobedo sa pravidelne objavoval v šou Jimmyho Kimmela, kde bol lídrom kapely Cleto and the Cletones, ktorá v programe účinkuje. Podľa medializovaných informácií talentovaného hudobníka v posledných mesiacoch sužovali vážne zdravotné problémy. Hoci príčina jeho smrti nebola zverejnená, Page Six uvádza, že podľa ich informácií mal Escobedo komplikácie vyplývajúce z transplantácie pečene.
„Dnes, skoro ráno, sme prišli o skvelého priateľa, otca, syna, muzikanta a môjho parťáka, dlhoročného lídra kapely Cleta Escobeda III,” uviedol na svojom profile na sociálnej sieti Instagram moderátor Jimmy Kimmel. „Povedať, že sme zronení, by bolo slabé. Cleto a ja sme boli neoddeliteľní priatelia od čias, keď som mal deväť rokov. Skutočnosť, že sme mohli každý deň spolu pracovať, je splnený sen, o ktorom by sme si ani jeden z nás nikdy neboli pomysleli, že sa stane skutočnosťou. Vážte si svojich priateľov. A prosím, myslite na Cletovu manželku, jeho deti a rodičov vo svojich modlitbách,“ dodal.
Cleto Escobedo spolupracoval aj s viacerými známymi umelcami. Spomenúť možno Marca Anthonyho, či Paulu Abdul. Tú jeho smrť pochopiteľne tiež veľmi zasiahla. „Cítim na srdci veľkú ťažobu,” priznala speváčka a svojim priaznivcom vysvetlila, že sa s Cletom spoznali, keď hral na saxofóne v malom bare v Las Vegas. V momente, keď ho počula, vedela, že chce aby bol súčasťou jej kapely na jej prvom svetovom turné. „Jeho talent a energia boli nepopierateľné. Cleto bolo čisté svetlo a duša, na pódiu aj mimo neho. Posielam veľa lásky jeho rodine a všetkým, ktorí ho milovali,” dodala.
VIDEO: Jimmy Kimmel spomínal na svojho výnimočného priateľa v špeciálnom vydaní svojej šou.