Kauza Nepál pokračuje! Separ vracia Nvotovej úder: Toto Dorote odkazuje...

BRATISLAVA - Situácia sa vyostruje! Dorota Nvotová sa verejne obula do rapera Separa, ktorý sa na sociálnych sieťach pochválil tým, že pri výstupe na Mount Everest zanechal svoj podpis na skale pri Base Campe. Nazvala ho magorom a pridala ešte zopár šťavnatých prirovnaní. To rapera poriadne vytočilo a rozhodol sa jej odpovedať…
Raper Separ sa nedávno pochválil výstupom do základného tábora Mount Everestu. Namiesto obdivu však prišla vlna kritiky — a to práve kvôli podpisom a grafitom, ktoré zanechal na viacerých miestach, vrátane známeho kameňa pri Base Campe. Práve to rozohnilo nielen turistov, ale aj ľudí, ktorí vedia o Himalájach viac než bežný dovolenkár.
Dorota Nvotová, ktorá do Nepálu chodí už takmer dve desaťročia, sa do Separa pustila celkom zostra. „Separ v Himalájach prerazil nové dno. Debilizmus zo slovenských dolín sa nám nese*ie len na tatranské chaty, ale mieri rovno do Himalájí. No nič, za týždeň som tam a budem žehliť slovenskú povesť. A keď to nájdem, tak to sundám. Namaste, ty magor,“ napísala v statuse a vo videu pritvrdila: „Čo už musíš mať v tej hlave, aby si sa je*al na druhý koniec zemegule do Himalájí a mal tú potrebu označiť kameň, okolo ktorého ideš, ako taký psíček, čo si oští stĺp, ty kokos. To na čo je dobré?“ Dodala, že na kameni sú aj podpisy miestnych, no jedným dychom pripomenula, že ide o ich krajinu: „Ale ty tam musíš prísť z toho Slovenska a nad*bať tam cez celý kameň, že Separ.“
Separ sa proti ostrým slovám ohradil okamžite a šiel do protiútoku s rovnakou razanciou. „To, že nejaká bývalá alkoholička na antidepresívach napíše, že som značkoval každý kameň, okolo ktorého som išiel, to už je cez. A nejakí ľudia, ktorí sa k tomu pripájajú ma absolútne nezaujímajú,“ odkázal na Instagrame a pokračoval ďalšími slovami: „Ešte ma rozbilo, že tá slečna, ktorá je evidentne veľmi pomätená, rozpráva, že kameň v základnom tábore podpisujú len domáci, lebo to je ich kameň a len oni sa môžu podpisovať. Ty si naozaj takto mimo, ty trubica?“