Premiéra Separovho koncertu: Azre skoro VYPADLI a... Hviezdička ohuruje schudnutou postavou!

BRATISLAVA - Raper Separ oslávil svoj kariérny míľnik – po najväčšom koncerte svojej hudobnej dráhy si fanúšikovia mohli vychutnať aj jeho filmový záznam v kine. Na slávnostnú premiéru dorazila plejáda známych tvárí.
Raper Separ, známy ako jedna z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény, má za sebou mimoriadne dôležitý moment vo svojej kariére. V októbri odohral koncert, ktorý bol najväčší v jeho živote – obrovská produkcia, silná atmosféra a tisícky fanúšikov vytvorili večer, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať.
Aktuálne sa v kine uskutočnila aj premiéra filmového záznamu tohto podujatia, takže si diváci mohli zážitok znovu prežiť v ešte intenzívnejšej podobe, a to na markizáckej platforme Voyo. Na slávnostnú premiéru prišlo mnoho známych tvárí zo sveta šoubiznisu, aby rapera podporili. Medzi hosťami sa objavili známe „ružičky“ – Stanka Lučková, Anet Slotová, Nicolle Fedorčáková, Priscilla Versluis, Luisa Bertóková či Beáta Rusnáková.
Všetky dámy prišli upravené a pôsobili sebavedomo. Najväčšiu pozornosť však pútala Bejba, ktorá sa predstavila v štýlovom outfite. No jedna vec bila do očí najviac. Čiernovláska totiž výrazne schudla, čo neuniklo pozornému oku. Pozornosti neunikla ani bývalá farmárka a ružička Azra Sokira, ktorá sa na akcii ukázala v odvážnom modely. Mladučká influencerka sa vyprsila a predviedla svoj nový dekolt. Iba prednedávnom bola totiž na plastike.